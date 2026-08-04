Primi decessi confermati nella più grande epidemia di ciclosporiasi negli Stati Uniti

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Quella che è diventata la più grande epidemia di ciclosporiasi nella storia degli Stati Uniti ha causato le sue prime morti. Due persone in Michigan sono morte a causa di problemi legati alla malattia, anche se il dipartimento sanitario dello stato ha segnalato che avevano anche condizioni di salute preesistenti.

La ciclosporiasi, una malattia intestinale causata dal parassita Cyclospora, di solito non è pericolosa per la vita, ma in questo caso ha causato la morte di due persone con condizioni di salute che potrebbero essere state gravemente colpite dalla malattia e dalla sua disidratazione.

L'epidemia, ora individuata in nove stati degli Stati Uniti, è stata collegata alla lattuga iceberg proveniente dalle operazioni di Taylor Farms in Messico, poi servita nei ristoranti Taco Bell di tutto il paese. La lattuga è stata successivamente richiamata, ma le autorità della FDA stanno ancora indagando su altre possibili cause (secondo Reuters).

L'attuale focolaio ha visto i casi di ciclosporiasi negli Stati Uniti salire al livello mai registrato, diventando uno dei maggiori casi di malattie trasmesse dagli alimenti nella storia del paese. Oltre 6.700 casi confermati in laboratorio sono stati trovati fino alla fine di luglio, con migliaia di altri da confermare. Il Michigan è lo stato più colpito e le autorità stanno ancora cercando di individuare quali altri alimenti, oltre alla lattuga Taylor Farms, possano contenere il parassita.