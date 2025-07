Primo sguardo al burattino assassino in Pinocchio Unstrung

L'universo di Twisted Childhood non mostra segni di rallentamento. Il prossimo racconto classico da reinventare attraverso una lente horror macchiata di sangue è Pinocchio Unstrung, e le prime immagini terrificanti sono state rivelate.

Il film segue un ragazzo di nome James che scopre un orribile segreto di famiglia: suo nonno Geppetto tiene nascosto in casa un burattino di legno di nome Pinocchio. I dettagli rimangono scarsi, ma il cast si preannuncia come il sogno di ogni fan dell'horror. Richard Brake (Barbarian) interpreterà Geppetto, mentre la leggenda dell'horror Robert Englund – meglio conosciuto come Freddy Krueger – darà la voce al Grillo Parlante (qui chiamato Benjamin Syrsa).

Il film è scritto e diretto da Rhys Frake-Waterfield, il regista dietro la serie virale Winnie the Pooh: Blood and Honey. Non è stata ancora annunciata una data di uscita, ma Pinocchio Unstrung dovrebbe essere presentato in anteprima entro la fine dell'anno.

Quale personaggio Disney vorresti vedere ricevere il "trattamento horror".