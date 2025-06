Prince of Persia: The Sands of Time Remake gli sviluppatori sono "ancora immersi nel gioco"

HQ

Dopo che Ubisoft non ha avuto nulla da mostrarci quest'anno al Summer Game Fest, sembrava che non avremmo ricevuto alcun aggiornamento dagli studi dietro i suoi prossimi giochi. Tuttavia, di recente abbiamo ricevuto una piccola anticipazione di ciò che verrà dagli sviluppatori del Prince of Persia: The Sands of Time Remake.

Parlando sui social media, il team di sviluppo ci ha informato che stavano ancora lavorando sodo. "Sì, siamo ancora immersi nel gioco: esploriamo, costruiamo e ci assicuriamo che le sabbie si muovano con uno scopo", si legge nel post. "Questo gioco è stato realizzato da un team che si preoccupa davvero e sta riversando il loro cuore (e un sacco di caffè) in ogni passo".

Considerando che il gioco dovrebbe uscire all'inizio del 2026, alcuni fan potrebbero essersi aspettati che a questo punto venisse mostrato un po' di più. Tuttavia, non è che ci manchino le recenti uscite di Prince of Persia. Sotto il post, il team di Sands of Time Remake ti chiede persino di andare a dare un'occhiata a The Rogue Prince of Persia mentre aspetti questo nuovo gioco.

Prince of Persia: The Sands of Time Remake arriverà all'inizio del 2026 per Xbox Series X/S, PS5 e PC.