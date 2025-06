Programma completo della Coppa del Mondo per club FIFA con i tempi europei: dalla fase a gironi alla finale

HQ

Finalmente è arrivato il momento: mancano pochi giorni alla prima edizione della rinnovata Coppa del Mondo per Club FIFA, una competizione che vedrà sfidare le società calcistiche di tutto il mondo, nelle date e con il format tipicamente utilizzato per i Mondiali delle Nazioni.

Abbiamo atteso con impazienza questa competizione per molti mesi e finalmente, sabato 14 giugno (domenica all'1:00, CEST, 2:00 BST in Europa) inizierà la partita inaugurale tra Al-Ahly e Inter Miami. Miami, non dimentichiamolo, è lì come un "jolly", un posto speciale per un club del paese ospitante, qualcosa che la maggior parte dei critici ritiene sia stato forzato affinché Messi lo giocasse...

La Coppa del Mondo per club FIFA si svolgerà tra il 14 giugno e il 13 luglio negli Stati Uniti. Ciò significa che alcune partite si svolgeranno in orari strani per noi, tifosi europei, ma è sicuro che le semifinali (8 e 9 giugno) e la finale (13 giugno) si svolgeranno alle 20:00 BST, 21:00 CEST.

Eccoci qui, il programma completo della Coppa del Mondo per club FIFA , così non perderai nessuna partita. Le date sono BST (Regno Unito) e CEST (ora legale dell'Europa centrale). Ricorda che tutte le partite saranno trasmesse in tutto il mondo gratuitamente su DAZN.

Fase a gironi

Domenica 15 giugno



Gruppo A: Al Ahly - Inter Miami - 1:00 BST, 2:00 CEST



Gruppo C: Bayern Monaco vs Auckland City - 18:00 BST, 18:00 CEST



Gruppo B: Paris Saint-Germain vs Atletico de Madrid - 20:00 BST, 21:00 CEST



Gruppo A: Palmeiras vs Porto - 23:00 BST, 00:00 CEST



Lunedì 16 giugno



Gruppo B: Botafogo - Seattle Sounders - 03:00 BST, 04:00 CEST



Gruppo C: Chelsea - LAFC - 20:00 BST, 21:00 CEST



Gruppo D: Boca Juniors - Benfica - 23:00 CEST, 00:00 CEST



Martedì 17 giugno



Gruppo C: Flamengo - Esperance de Tunis - 02:00 CEST, 03:00 CEST



Gruppo F: Fluminense vs Borussia Dortmund - 17:00 BST, 18:00 CEST



Gruppo E: River Plate vs Urawa Red Diamonds - 20:00 BST, 21:00 CEST



Gruppo F: Ulsan HD vs Mamelodi Sundowns - 23:00 BST, 00:00 CEST



Mercoledì 18 giugno



Gruppo E: Monterrey - Inter - 02:00 BST, 03:00 CEST



Gruppo G: Manchester City - Wydad AC - 17:00 BST, 18:00 CEST



Gruppo H: Real Madrid - Al Hilal - 20:00 CEST, 21:00 CEST



Gruppo H: Pachuca - FC Salisburgo - 23:00 BST, 00:00 CEST



Giovedì 19 giugno



Gruppo G: Al Ain vs Juventus - 02:00 BST, 03:00 CEST



Gruppo A: Palmeiras vs Al Ahly - 17:00 CEST, 18:00 CEST



Gruppo A: Inter Miami vs Porto - 20:00 BST, 21:00 CEST



Gruppo B: Seattle Sounders vs Atletico de Madrid - 23:00 BST, 00:00 CEST



Venerdì 20 giugno



Gruppo B: Paris Saint-Germain - Botafogo - 02:00 BST, 03:00 CEST



Gruppo C: Benfica - Auckland City - 17:00 BST, 18:00 CEST



Gruppo D: Flamengo - Chelsea - 20:00 BST, 21:00 CEST



Gruppo D: LAFC vs Esperance de Tunis - 23:00 CEST, 00:00 CEST



Sabato 21 giugno



Gruppo C: Bayern Monaco vs Boca Juniors - 02:00 BST, 03:00 CEST



Gruppo F: Mamelodi Sundowns vs Borussia Dortmund - 17:00 CEST, 18:00 CEST



Gruppo E: Inter vs Urawa Red Diamonds - 20:00 BST, 21:00 CEST



Gruppo F: Fluminense vs Ulsan HD - 23:00 BST, 00:00 CEST



Domenica 22 giugno



Gruppo E: River Plate vs Monterrey - 02:00 BST, 03:00 CEST



Gruppo G: Juventus - Wydad AC - 17:00 BST, 18:00 CEST



Gruppo H: Real Madrid - Pachuca - 20:00 BST, 21:00 CEST



Gruppo H: FC Salisburgo - Al Hilal - 23:00 BST, 00:00 CEST



Lunedì 23 giugno



Gruppo G: Manchester City - Al Ain - 02:00 BST, 03:00 CEST



Gruppo B: Atletico de Madrid vs Botafogo - 17:00 CEST, 18:00 CEST



Gruppo B: Seattle Sounders vs Paris Saint-Germain - 20:00 BST, 21:00 CEST



Gruppo A: Inter Miami vs Palmeiras - 23:00 BST, 00:00 CEST



Martedì 24 giugno



Gruppo A: Porto - Al Ahly - 02:00 BST, 03:00 CEST



Gruppo C: Benfica - Bayern Monaco - 17:00 CEST, 18:00 CEST



Gruppo C: Auckland City vs Boca Juniors - 20:00 BST, 21:00 CEST



Gruppo D: Esperance de Tunis vs Chelsea - 23:00 BST, 00:00 CEST



Mercoledì 25 giugno



Gruppo D: LAFC - Flamengo - 02:00 BST, 03:00 CEST



Gruppo E: Inter vs River Plate - 17:00 BST, 18:00 CEST



Gruppo E: Urawa Red Diamonds vs Monterrey - 20:00 BST, 21:00 CEST



Gruppo F: Borussia Dortmund vs Ulsan HD - 23:00 BST, 00:00 CEST



Giovedì 26 giugno



Gruppo F: Mamelodi Sundowns vs Fluminense - 02:00 BST, 03:00 CEST



Gruppo G: Wydad AC - Al Ain - 17:00 BST, 18:00 CEST



Gruppo G: Juventus - Manchester City - 20:00 BST, 21:00 CEST



Gruppo H: Al Hilal - Messico Pachuca - 23:00 BST, 00:00 CEST



Venerdì 27 giugno



Gruppo H: FC Salisburgo - Real Madrid - 02:00 BST, 03:00 CEST



Ottavi di finale

Sabato 28 giugno



Vincitrice del Gruppo A vs Seconde classificate del Gruppo B - 17:00 BST e 18:00 CEST



Vincitrice del Gruppo C vs Seconda del Gruppo D - 21:00 BST e 22:00 CEST



Domenica 29 giugno



Vincitrice del Gruppo B vs Seconda classificata del Gruppo A - 17:00 BST e 18:00 CEST



Vincitrici del Gruppo D vs Seconde classificate del Gruppo C - 21:00 BST e 22:00 CEST



Lunedì 30 giugno



Vincitrici del Gruppo E vs Seconde classificate del Gruppo F - 20:00 BST, 21:00 CEST



Martedì 1 luglio



Vincitrici del Gruppo G vs Seconde classificate del Gruppo H - 02:00 BST, 03:00 CEST



Vincitrici del Gruppo H vs Seconde classificate del Gruppo G (Miami, Hard Rock Stadium - 20:00 BST, 21:00 CEST



Mercoledì 2 luglio



Vincitrice del Gruppo F vs Seconde classificate del Gruppo E - 02:00 BST, 03:00 CEST



Quarti di finale

Venerdì 4 luglio



Quarti di finale 1 - 20:00 BST, 21:00 CEST



Sabato 5 luglio



Quarti di finale 2 - 02:00 BST, 03:00 CEST



Quarti di finale 3 - 17:00 BST, 18:00 CEST



Quarti di finale 4 - 21:00 BST, 22:00 CEST



Semifinali

Martedì 8 luglio



Semifinale 1 - 20:00 BST, 21:00 CEST



Mercoledì 9 luglio



Semifinale 2 - 20:00 BST, 21:00 CEST



Finale: domenica 13 luglio