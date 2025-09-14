Programma completo della UEFA Conference League da settembre a dicembre 2025, tutte le fasi di campionato

HQ

Le competizioni UEFA per club maschili sono arrivate. La prima settimana di ottobre sarà la prima delle fasi di campionato di Europa League e Conference League, due settimane dopo l'inizio della Champions League e una settimana dopo quella dell'Europa League. La fase di campionato della Conference League, la competizione per club maschile di terzo livello, dura fino a dicembre 2025

Dopo che le partite sono state decise da un sorteggio (condizionato dalle classifiche UEFA in modo che ogni squadra affronti alcune delle migliori e alcune delle peggiori squadre classificate nella competizione), questo è il calendario delle partite della Conference League. Ogni club affronterà sei avversari diversi, tre partite in casa, tre in trasferta, mai contro squadre dello stesso paese.

Come sempre, le partite della UEFA Conference League si giocano il giovedì. Gli orari visualizzati sono CEST (un'ora prima nel Regno Unito).

UEFA Conference League 2025/26 - calendario della fase a gironi

1ª giornata: giovedì 2 ottobre



Dinamo Kiev vs Crystal Palace (18:45)



Losanna-Sport vs Breidablik (18:45)



Noè contro Fiume (18:45)



Zrinjski contro Lincoln Red Imps (18:45)



Jagiellonia Białystok contro Hamrun Spartans (18:45)



Lech Poznań vs SK Rapid (18:45)



KuPS Kuopio contro Drita (18:45)



Omonoia contro Mainz (18:45)



Rayo Vallecano vs Shkëndija (18:45)



Aberdeen vs Shakhtar Donetsk (18:45)



Sparta Praga contro Shamrock Rovers (21:00)



Fiorentina vs Sigma Olomouc (21:00)



AEK Larnaca - AZ Alkmaar (21:00)



Legia Varsavia vs Samsunspor (21:00)



Celje vs AEK Atene (21:00)



Raków vs Universitatea Craiova (21:00)



Shelbourne contro Häcken (21:00)



Slovan Bratislava vs Strasburgo (21:00)



2ª giornata: giovedì 23 ottobre



AEK Atene vs Aberdeen (18:45)



Häcken contro Rayo Vallecano (18:45)



Breidablik vs KuPS Kuopio (18:45)



Shakhtar Donetsk vs Legia Varsavia (18:45)



Drita contro Omonoia (18:45)



Rijeka vs Sparta Praha (18:45)



Shkëndija contro Shelbourne (18:45)



Strasburgo vs Jagiellonia Białystok (18:45)



SK Rapid vs Fiorentina (18:45)



Mainz vs Zrinjski (21:00)



AZ Alkmaar vs Slovan Bratislava (21:00)



Crystal Palace vs AEK Larnaca (21:00)



Hamrun Spartans vs Losanna-Sport (21:00)



Lincoln Red Imps contro Lech Poznań (21:00)



Samsunspor vs Dinamo Kiev (21:00)



Shamrock Rovers contro Celje (21:00)



Sigma Olomouc vs Raków (21:00)



Universitatea Craiova vs Noah (21:00)



3ª giornata: giovedì 6 novembre



Mainz vs Fiorentina (18:45)



Sparta Praga vs Raków (18:45)



AEK Atene contro Shamrock Rovers (18:45)



AEK Larnaca vs Aberdeen (18:45)



Shakhtar Donetsk contro Breidablik (18:45)



Noah contro Sigma Olomouc (18:45)



KuPS Kuopio contro Slovan Bratislava (18:45)



Celje vs Legia Varsavia (18:45)



Samsunspor vs Hamrun Spartans (18:45)



Häcken vs Strasburgo (21:00)



Crystal Palace vs AZ Alkmaar (21:00)



Losanna-Sport vs Omonoia (21:00)



Dinamo Kiev vs Zrinjski (21:00)



Shkëndija vs Jagiellonia Białystok (21:00)



Lincoln Red Imps contro Rijeka (21:00)



Rayo Vallecano vs Lech Poznań (21:00)



Shelbourne contro Drita (21:00)



SK Rapid contro Universitatea Craiova (21:00)



4ª giornata: giovedì 27 novembre



AZ Alkmaar contro Shelbourne (18:45)



Hamrun Spartans contro Lincoln Red Imps (18:45)



Zrinjski contro Häcken (18:45)



Lech Poznań vs Losanna-Sport (18:45)



Omonoia vs Dinamo Kiev (18:45)



Raków vs SK Rapid (18:45)



Sigma Olomouc contro Celje (18:45)



Universitatea Craiova vs Mainz (18:45)



Slovan Bratislava vs Rayo Vallecano (18:45)



Aberdeen contro Noah (21:00)



Fiorentina vs AEK Atene (21:00)



Breidablik vs Samsunspor (21:00)



Drita vs Shkëndija (21:00)



Rijeka vs AEK Larnaca (21:00)



Jagiellonia Białystok vs KuPS Kuopio (21:00)



Legia Varsavia vs Sparta Praga (21:00)



Strasburgo vs Crystal Palace (21:00)



Shamrock Rovers contro Shakhtar Donetsk (21:00)



5ª giornata: giovedì 11 dicembre



Fiorentina vs Dinamo Kiev (18:45)



Häcken contro AEK Larnaca (18:45)



Breidablik contro Shamrock Rovers (18:45)



Drita contro AZ Alkmaar (18:45)



Noah contro Legia Varsavia (18:45)



Jagiellonia Białystok contro Rayo Vallecano (18:45)



Shkëndija vs Slovan Bratislava (18:45)



Samsunspor vs AEK Atene (18:45)



Universitatea Craiova vs Sparta Praha (18:45)



Aberdeen vs Strasburgo (21:00)



Hamrun Spartans contro Shakhtar Donetsk (21:00)



Rijeka vs Celje (21:00)



Lech Poznań vs Mainz (21:00)



KuPS Kuopio vs Losanna-Sport (21:00)



Lincoln Red Imps contro Sigma Olomouc (21:00)



Raków vs Zrinjski (21:00)



Shelbourne contro Crystal Palace (21:00)



SK Rapid contro Omonoia (21:00)



6ª giornata: giovedì 18 dicembre

Tutte le partite della Conference League dell'ultima giornata si giocheranno alla stessa ora, alle 21:00 CET e alle 20:00 GMT, per garantire che nessuna squadra ottenga un vantaggio sleale conoscendo altri risultati.



Mainz - Samsunspor



Sparta Praga vs Aberdeen



AEK Atene vs Universitatea Craiova



AEK Larnaca contro Shkëndija



AZ Alkmaar contro Jagiellonia Białystok



Crystal Palace contro KuPS Kuopio



Shakhtar Donetsk vs Rijeka



Dinamo Kiev contro Noè



Losanna-Sport vs Fiorentina



Zrinjski contro SK Rapid



Legia Warszawa contro Lincoln Red Imps



Celje contro Shelbourne



Omonoia vs Raków



Strasburgo vs Breidablik



Rayo Vallecano contro Drita



Shamrock Rovers contro Hamrun Spartans



Sigma Olomouc contro Lech Poznań



Slovan Bratislava contro Häcken

