Programma completo della UEFA Europa League da settembre a gennaio 2026
Tutte le partite dell'Europa League dalla fase a gironi, a partire dal 24 settembre 2025.
Le competizioni UEFA iniziano finalmente dopo la pausa per le nazionali. La terza settimana di settembre sarà la prima delle fasi di campionato di Champions League, Europa League e Conference League e, nel caso delle prime due, fino a gennaio 2026.
Dopo che le partite sono state decise da un sorteggio (anche se guidate dalle classifiche UEFA in modo che ogni squadra affronti alcune delle migliori e alcune delle peggiori squadre della competizione), questo è il calendario per l'Europa League, la competizione di secondo livello. Ogni club affronterà otto avversari diversi, quattro partite in casa, quattro in trasferta, mai contro squadre dello stesso paese.
Come sempre, le partite di UEFA Europa League si giocano il giovedì, ad eccezione della prima giornata, con alcune partite giocate anche il mercoledì.
UEFA Europa League 2025/26 - calendario della fase a gironi
Gli orari visualizzati sono CEST (un'ora prima nel Regno Unito).
1ª giornata
Mercoledì 24 Settembre
- Midtjylland contro Sturm Graz (18:45)
- PAOK vs Maccabi Tel-Aviv (18:45)
- Crvena Zvezda vs Celtic (21:00)
- GNK Dinamo vs Fenerbahçe (21:00)
- Malmö vs Ludogorets (21:00)
- Nizza vs Roma (21:00)
- Real Betis vs Nottingham Forest (21:00)
- Braga vs Feyenoord (21:00)
- Friburgo vs Basilea (21:00)
Giovedì 25 settembre
- Vai avanti Eagles contro FCSB (18:45)
- Lille vs Brann (18:45)
- Aston Villa vs Bologna (21:00)
- Young Boys vs Panathinaikos (21:00)
- Salisburgo vs Porto (21:00)
- Utrecht vs Lione (21:00)
- Ferencváros vs Viktoria Plzeň (21:00)
- Rangers vs Genk (21:00)
- Stoccarda vs Celta (21:00)
2ª giornata: giovedì 2 ottobre
- Roma vs Lille (18:45)
- Bologna vs Friburgo (18:45)
- Celtic vs Braga (18:45)
- Viktoria Plzeň contro Malmö (18:45)
- Fenerbahçe vs Nizza (18:45)
- FCSB contro Young Boys (18:45)
- Panathinaikos vs Go Ahead Eagles (18:45)
- Ludogorets contro Real Betis (18:45)
- Brann contro Utrecht (18:45)
- Basilea vs Stoccarda (21:00)
- Porto vs Crvena Zvezda (21:00)
- Feyenoord vs Aston Villa (21:00)
- Genk vs Ferencváros (21:00)
- Maccabi Tel-Aviv vs GNK Dinamo (21:00)
- Nottingham Forest contro Midtjylland (21:00)
- Lione vs Salisburgo (21:00)
- Celta vs PAOK (21:00)
- Sturm Graz vs Rangers (21:00)
3ª giornata: giovedì 23 ottobre
- Salisburgo vs Ferencváros (18:45)
- Fenerbahçe vs Stoccarda (18:45)
- Feyenoord vs Panathinaikos (18:45)
- FCSB vs Bologna (18:45)
- Via libera Eagles contro Aston Villa (18:45)
- Genk contro Real Betis (18:45)
- Lione vs Basilea (18:45)
- Braga vs Crvena Zvezda (18:45)
- Brann contro Rangers (18:45)
- Roma vs Viktoria Plzeň (21:00)
- Young Boys vs Ludogorets (21:00)
- Celtic vs Sturm Graz (21:00)
- Lille vs PAOK (21:00)
- Maccabi Tel-Aviv vs Midtjylland (21:00)
- Malmö vs GNK Dinamo (21:00)
- Nottingham Forest vs Porto (21:00)
- Celta vs Nizza (21:00)
- Friburgo vs Utrecht (21:00)
4ª giornata: giovedì 6 novembre
- Salisburgo vs Go Ahead Eagles (18:45)
- Basilea vs FCSB (18:45)
- Midtjylland contro Celtic (18:45)
- Utrecht vs Porto (18:45)
- Crvena Zvezda vs Lille (18:45)
- GNK Dinamo vs Celta (18:45)
- Malmö vs Panathinaikos (18:45)
- Nizza vs Friburgo (18:45)
- Sturm Graz contro Nottingham Forest (18:45)
- Aston Villa vs Maccabi Tel-Aviv (21:00)
- Bologna vs Brann (21:00)
- Viktoria Plzeň vs Fenerbahçe (21:00)
- Ferencváros vs Ludogorets (21:00)
- PAOK contro giovani ragazzi (21:00)
- Rangers vs Roma (21:00)
- Real Betis vs Lione (21:00)
- Braga vs Genk (21:00)
- Stoccarda vs Feyenoord (21:00)
5ª giornata: giovedì 27 novembre
- Roma - Midtjylland (18:45)
- Aston Villa contro Young Boys (18:45)
- Porto vs Nizza (18:45)
- Viktoria Plzeň vs Friburgo (18:45)
- Fenerbahçe vs Ferencváros (18:45)
- Feyenoord vs Celtic (18:45)
- Lille vs GNK Dinamo (18:45)
- PAOK contro Brann (18:45)
- Ludogorets vs Celta (18:45)
- Bologna vs Salisburgo (21:00)
- Crvena Zvezda vs FCSB (21:00)
- Via libera Eagles vs Stoccarda (21:00)
- Genk vs Basilea (21:00)
- Maccabi Tel-Aviv vs Lione (21:00)
- Nottingham Forest vs Malmö (21:00)
- Panathinaikos vs Sturm Graz (21:00)
- Rangers vs Braga (21:00)
- Real Betis vs Utrecht (21:00)
6ª giornata: giovedì 11 dicembre
- Young Boys contro Lille (18:45)
- Midtjylland vs Genk (18:45)
- Utrecht vs Nottingham Forest (18:45)
- Ferencváros vs Rangers (18:45)
- GNK Dinamo contro Real Betis (18:45)
- Nizza vs Braga (18:45)
- Ludogorets contro PAOK (18:45)
- Sturm Graz vs Crvena Zvezda (18:45)
- Stoccarda vs Maccabi Tel-Aviv (18:45)
- Celtic vs Roma (21:00)
- Porto vs Malmö (21:00)
- Basilea vs Aston Villa (21:00)
- FCSB vs Feyenoord (21:00)
- Lione vs Go Ahead Eagles (21:00)
- Panathinaikos vs Viktoria Plzeň (21:00)
- Celta vs Bologna (21:00)
- Friburgo vs Salisburgo (21:00)
- Brann vs Fenerbahçe (21:00)
7ª giornata: giovedì 22 gennaio 2026
- Bologna vs Celtic (18:45)
- Ragazzi contro Lione (18:45)
- Viktoria Plzeň vs Porto (18:45)
- Fenerbahçe vs Aston Villa (18:45)
- Feyenoord contro Sturm Graz (18:45)
- Malmö vs Crvena Zvezda (18:45)
- PAOK contro Real Betis (18:45)
- Friburgo vs Maccabi Tel-Aviv (18:45)
- Brann contro Midtjylland (18:45)
- Roma vs Stoccarda (21:00)
- Utrecht vs Genk (21:00)
- Salisburgo vs Basilea (21:00)
- Ferencváros vs Panathinaikos (21:00)
- GNK Dinamo vs FCSB (21:00)
- Nizza vs Go Ahead Eagles (21:00)
- Rangers vs Ludogorets (21:00)
- Celta vs Lille (21:00)
- Braga vs Nottingham Forest (21:00)
8ª giornata: giovedì 29 gennaio 2026
Tutte le partite dell'ultima giornata della fase di campionato si giocheranno alla stessa ora, alle 21:00 CET e alle 20:00 GMT, per garantire che nessuna squadra ottenga un vantaggio sleale conoscendo altri risultati.
- Aston Villa contro Salisburgo
- Celtic contro Utrecht
- Porto contro Rangers
- Basilea vs Viktoria Plzeň
- Midtjylland contro GNK Dinamo
- Crvena Zvezda vs Celta
- FCSB contro Fenerbahçe
- Vai avanti Eagles contro Braga
- Genk vs Malmö
- Lille vs Friburgo
- Maccabi Tel-Aviv vs Bologna
- Nottingham Forest contro Ferencváros
- Lione contro PAOK
- Panathinaikos vs Roma
- Ludogorets contro Nizza
- Real Betis vs Feyenoord
- Sturm Graz contro Brann
- Stoccarda contro Young Boys