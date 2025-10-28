Sport
Programma EuroLeague questa settimana: tutte le partite da martedì a venerdì, turni 7 e 8
Queste sono le prossime partite di EuroLeague di questa settimana.
L'EuroLeague continua questa settimana, tra martedì 28 e venerdì 31 ottobre, con i turni 7 e 8 del campionato di basket, in forse una delle ultime stagioni rimaste prima dell'interruzione di NBA Europe. Nonostante le notizie sul ramo europeo del nuovo campionato siano sempre più rumorose, le migliori squadre di basket in Europa sono ancora concentrate sulla competizione privata, che ha festeggiato 25 anni.
EuroLeague Turno 7
Martedì 28 ottobre
- Zalgiris-Virtus Bologna: 19:00 CET
- Crvena zvezda vs. Lione-Villeurbanne: 19:00 CET
- Bayern Monaco-Real Madrid: 20:00 CET
- Panathinaikos vs. Maccabi Tel Aviv: 20:15 CET
- Baskonia vs. Dubai: 20:30 CET
- Barcellona-Milano: 20:30 CET
- Parigi - Anadolu Efes: 20:45 CET
- Valencia Basket-Fenerbahçe: 21:00 CET
Mercoledì 29 ottobre
- Hapoel Tel Aviv-Partizan: 19:00 CET
- Olympiacos-Monaco: 20:15 CET
EuroLeague Turno 8
Giovedì 30 ottobre
- Zalgiris-Lione-Villeurbanne: 19:00 CET
- Maccabi Tel Avi vs. Crvena zvezda: 20:05 CET
- Bayern Monaco-Virtus Bologna: 20:30 CET
- Valencia Basket-Dubai: 20:30 CET
- Milano-Parigi: 20:30 CET
- Real Madrid-Fenerbahçe: 21:00 CET
Venerdì 31 ottobre
- Monaco-Panathinaikos: 19:00 CET
- Olympiacos-Hapoel Tel Aviv: 20:15 CET
- Baskona vs. Anadolu Efes: 20:30 CET
- Partizan-Barcellona: 20:30 CET
Guarderai l'EuroLeague questa settimana?