Programma EuroLeague questa settimana: tutte le partite da martedì a venerdì, turni 7 e 8 Queste sono le prossime partite di EuroLeague di questa settimana.

HQ L'EuroLeague continua questa settimana, tra martedì 28 e venerdì 31 ottobre, con i turni 7 e 8 del campionato di basket, in forse una delle ultime stagioni rimaste prima dell'interruzione di NBA Europe. Nonostante le notizie sul ramo europeo del nuovo campionato siano sempre più rumorose, le migliori squadre di basket in Europa sono ancora concentrate sulla competizione privata, che ha festeggiato 25 anni. EuroLeague Turno 7 Martedì 28 ottobre



Zalgiris-Virtus Bologna: 19:00 CET



Crvena zvezda vs. Lione-Villeurbanne: 19:00 CET



Bayern Monaco-Real Madrid: 20:00 CET



Panathinaikos vs. Maccabi Tel Aviv: 20:15 CET



Baskonia vs. Dubai: 20:30 CET



Barcellona-Milano: 20:30 CET



Parigi - Anadolu Efes: 20:45 CET



Valencia Basket-Fenerbahçe: 21:00 CET

Mercoledì 29 ottobre



Hapoel Tel Aviv-Partizan: 19:00 CET



Olympiacos-Monaco: 20:15 CET

EuroLeague Turno 8 Giovedì 30 ottobre



Zalgiris-Lione-Villeurbanne: 19:00 CET



Maccabi Tel Avi vs. Crvena zvezda: 20:05 CET



Bayern Monaco-Virtus Bologna: 20:30 CET



Valencia Basket-Dubai: 20:30 CET



Milano-Parigi: 20:30 CET



Real Madrid-Fenerbahçe: 21:00 CET

Venerdì 31 ottobre



Monaco-Panathinaikos: 19:00 CET



Olympiacos-Hapoel Tel Aviv: 20:15 CET



Baskona vs. Anadolu Efes: 20:30 CET



Partizan-Barcellona: 20:30 CET

