Project Spectrum presentato alla Gamescom

Sembra che abbiano tenuto il meglio per ultimo allo show della Gamescom di stasera, dove è stato rivelato un nuovissimo gioco chiamato Project Spectrum dello sviluppatore Team Jade. Il gioco sembra mettere i giocatori nei panni di una donna tormentata che si trova faccia a faccia con qualcosa di inquietante e soprannaturale, rendendo sempre più difficile distinguere tra ciò che è reale e ciò che non lo è. Sfortunatamente, non è stata condivisa alcuna data di uscita, ma a giudicare dal trailer questa è sicuramente una da tenere d'occhio.

Sappiamo ancora molto poco del gioco ed è difficile dire con certezza cosa dovremmo aspettarci dal solo trailer. Detto questo, Project Spectrum sembra che offrirà un'esperienza visivamente sorprendente ambientata in ambienti inquietanti, completi di mostri profondamente inquietanti. Vi invitiamo vivamente a dare un'occhiata al trailer qui sotto e a condividere le vostre impressioni con noi.

I giocatori esploreranno una foresta oscura piena di anomalie mostruose con abilità soprannaturali, decisi a combattere la violenza con ogni mezzo necessario. Brandisci potenti armi per abbattere i nemici, mentre diventi il cacciatore o la preda in Project Spectrum, in arrivo.