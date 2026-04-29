PSG e Bayern battono record con una semifinale di Champions League per 5-4

HQ

La semifinale di Champions League tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain non deluse e batté record nella storia della competizione, con nove gol tra i due, la semifinale con il maggior numero di gol nella storia della Coppa dei Campioni dai tempi della stagione 1959-60 che l'Eintracht Francoforte batté il Rangers 6-3, e la prima di una semifinale europea in cui entrambe le squadre segnarono almeno quattro gol. e solo la seconda in qualsiasi eliminazione diretta di Champions League dai quarti di finale 4-4 di Chelsea e Liverpool nel 2009.

Anche l'allenatore del PSG, Luis Enrique, che ha visto la sua squadra passare da 5-2 a 5-4, è rimasto stupito dal talento che entrambe le squadre hanno mostrato in campo allo stesso modo, con tutti disperati di segnare altri gol a qualunque costo. "Penso che sia stata la migliore partita che abbia mai gestito come allenatore. Aveva un ritmo incredibile, cercando di giocare un calcio offensivo, cercando di mostrare la propria qualità. Penso che tutti si siano divertiti a guardare la partita. Sono felice perché abbiamo vinto" (via BBC).

Forse la cosa migliore dal punto di vista calcistico è che, con un risultato per 5-4 per il PSG, tutto può ancora succedere nel ritorno. Il tecnico del Bayern, Vincent Kompany, era consapevole che gli errori difensivi hanno causato i cinque gol in 31 anni, ma ha anche ammesso che "il gioco è così sottile che o si va a pieno campo nelle battaglie, o si ritira completamente. Il mezzo-mezzo non funziona contro quel livello di giocatori".

La partita a eliminazione diretta si deciderà mercoledì 6 maggio, per qualificarsi per una finale contro Arsenal o Atlético de Madrid.