PUBG Global Championship 2025: ecco le squadre qualificate e i gruppi organizzati
L'evento principale prenderà il via alla fine del mese e si concluderà a metà dicembre.
C'è un evento importante rimasto nella stagione competitiva 2025 PUBG: Battlegrounds. Il PUBG Global Championship 2025 avverrà tra poche settimane, con l'azione che inizierà il 28 novembre e terminerà il 14 dicembre, dove le 33 squadre qualificate si sfideranno di persona per una fetta di un montepremi di $ 1,5 milioni a Bangkok, in Thailandia.
Ora che si è concluso anche l'Global Series ultimo torneo della stagione, conosciamo le 33 squadre partecipanti e anche i gironi in cui sono organizzate. Dai un'occhiata a queste informazioni qui sotto.
Squadre e gruppi qualificati PGC 2025:
Gruppo A:
- Menti contorte
- Congelamenti DN
- 17Gioco
- Gen.G Esports
- I Mercenari
- eArena
- Esport più nitidi
- Furia
- Al Qadsiah
- Geekay Esports
- SlamG
- Winordie.
- JDG Esports
- Quattro uomini arrabbiati
- T1
- FN Pocheon
Gruppo B:
- Virtus.pro
- Squadra Falchi
- Gioco naturale della foresta
- Squadra BB
- Theerathon Cinque
- La leggenda di chiunque
- Squadra Liquid
- Alleanza internazionale pronta per la missione
- ROC Esports
- FaZe Clan
- Natus Vincere
- Strada Petrichor
- Inizio Gioco Vincente
- Cambia il gioco
- Baegopa
- Pentagramma AZLA
L'unica squadra periferica è Full Sense, che si è qualificata per essere la squadra meglio classificata della regione ospitante. Al momento non è chiaro come questa squadra sarà inserita nei gironi o nel torneo più ampio.
Chi pensi sia il favorito perPGC 2025 la vittoria, forse il vincitore della Global Series 9 Twisted Minds o il vincitore della Global Series 10 Virtus.pro?