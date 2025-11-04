Gamereactor

PUBG Global Championship 2025: ecco le squadre qualificate e i gruppi organizzati

L'evento principale prenderà il via alla fine del mese e si concluderà a metà dicembre.

C'è un evento importante rimasto nella stagione competitiva 2025 PUBG: Battlegrounds. Il PUBG Global Championship 2025 avverrà tra poche settimane, con l'azione che inizierà il 28 novembre e terminerà il 14 dicembre, dove le 33 squadre qualificate si sfideranno di persona per una fetta di un montepremi di $ 1,5 milioni a Bangkok, in Thailandia.

Ora che si è concluso anche l'Global Series ultimo torneo della stagione, conosciamo le 33 squadre partecipanti e anche i gironi in cui sono organizzate. Dai un'occhiata a queste informazioni qui sotto.

Squadre e gruppi qualificati PGC 2025:

Gruppo A:


  • Menti contorte

  • Congelamenti DN

  • 17Gioco

  • Gen.G Esports

  • I Mercenari

  • eArena

  • Esport più nitidi

  • Furia

  • Al Qadsiah

  • Geekay Esports

  • SlamG

  • Winordie.

  • JDG Esports

  • Quattro uomini arrabbiati

  • T1

  • FN Pocheon

Gruppo B:


  • Virtus.pro

  • Squadra Falchi

  • Gioco naturale della foresta

  • Squadra BB

  • Theerathon Cinque

  • La leggenda di chiunque

  • Squadra Liquid

  • Alleanza internazionale pronta per la missione

  • ROC Esports

  • FaZe Clan

  • Natus Vincere

  • Strada Petrichor

  • Inizio Gioco Vincente

  • Cambia il gioco

  • Baegopa

  • Pentagramma AZLA

L'unica squadra periferica è Full Sense, che si è qualificata per essere la squadra meglio classificata della regione ospitante. Al momento non è chiaro come questa squadra sarà inserita nei gironi o nel torneo più ampio.

Chi pensi sia il favorito perPGC 2025 la vittoria, forse il vincitore della Global Series 9 Twisted Minds o il vincitore della Global Series 10 Virtus.pro?

PUBG: Battlegrounds

