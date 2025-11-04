PUBG Global Championship 2025: ecco le squadre qualificate e i gruppi organizzati

HQ

C'è un evento importante rimasto nella stagione competitiva 2025 PUBG: Battlegrounds. Il PUBG Global Championship 2025 avverrà tra poche settimane, con l'azione che inizierà il 28 novembre e terminerà il 14 dicembre, dove le 33 squadre qualificate si sfideranno di persona per una fetta di un montepremi di $ 1,5 milioni a Bangkok, in Thailandia.

Ora che si è concluso anche l'Global Series ultimo torneo della stagione, conosciamo le 33 squadre partecipanti e anche i gironi in cui sono organizzate. Dai un'occhiata a queste informazioni qui sotto.

Squadre e gruppi qualificati PGC 2025:

Gruppo A:



Menti contorte



Congelamenti DN



17Gioco



Gen.G Esports



I Mercenari



eArena



Esport più nitidi



Furia



Al Qadsiah



Geekay Esports



SlamG



Winordie.



JDG Esports



Quattro uomini arrabbiati



T1



FN Pocheon



Gruppo B:



Virtus.pro



Squadra Falchi



Gioco naturale della foresta



Squadra BB



Theerathon Cinque



La leggenda di chiunque



Squadra Liquid



Alleanza internazionale pronta per la missione



ROC Esports



FaZe Clan



Natus Vincere



Strada Petrichor



Inizio Gioco Vincente



Cambia il gioco



Baegopa



Pentagramma AZLA



L'unica squadra periferica è Full Sense, che si è qualificata per essere la squadra meglio classificata della regione ospitante. Al momento non è chiaro come questa squadra sarà inserita nei gironi o nel torneo più ampio.

Chi pensi sia il favorito perPGC 2025 la vittoria, forse il vincitore della Global Series 9 Twisted Minds o il vincitore della Global Series 10 Virtus.pro?