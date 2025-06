Puma e Sloclap si alleano per la collezione Rematch

HQ

Non ci è voluto molto perché Sloclap trovasse un grande partner e un crossover cosmetico per Rematch. Lo sviluppatore di Sifu ha collaborato con Puma per portare alcuni degli articoli dell'azienda di abbigliamento nel gioco come cosmetici in grado di essere indossati dall'avatar di un giocatore.

La partnership sta iniziando con un'opzione di outfit, ma ce ne saranno altre in arrivo, con queste ispirate al vero portafoglio di calzature e streetwear di Puma. In un comunicato stampa ci è stato detto che "questo è solo l'inizio di una collaborazione più ampia che si evolverà nel tempo, mantenendo i giocatori coinvolti e visivamente distinti mentre scendono in campo".

Ciò che non è stato menzionato direttamente è ciò che serve per assicurarsi questo Puma outfit, ma puoi vedere come appare in azione nel trailer qui sotto. In termini di come questa collaborazione influenzerà il futuro di Rematch, Sloclap afferma anche quanto segue:

"Le partnership sono una parte fondamentale del modo in cuiRematch fornisce contenuti ed esperienze. Il gioco non mira solo a trasmettere la sensazione e la gioia di "giocare" a calcio, ma vuole catturare l'intero spettro culturale che lo circonda, dove moda, competizione ed espressione di sé si incontrano. È qui che entrano in gioco marchi come Puma, che contribuiscono ad ancorare l'identità del gioco e offrono ai giocatori autentiche opportunità di personalizzazione".

