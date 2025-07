Puoi guardare l'intero iconico Pokémon: Il primo film su YouTube

Se sei un fan di lunga data dei Pokémon, è probabile che tu abbia visto anche un po' dell'anime, forse anche quando è stato realizzato un lungometraggio nel 1998 (e in arrivo in altre regioni poco dopo) che descrive come Ash e il suo fedele Pikachu si sono combinati per fermare il vendicativo Mewtwo. Quel film è diventato un successo tra i fan di tutto il mondo e ha contribuito a catapultare Pokémon nel mainstream e sulla sua traiettoria in cui oggi è uno dei più grandi franchise di intrattenimento al mondo.

Poiché i Pokémon hanno trasceso le generazioni, potrebbero esserci anche molti fan più giovani che devono ancora vedere questo film, e se suona come te, abbiamo delle buone notizie, poiché The Pokémon Company ha ora reso questo film disponibile a tutti tramite il suo canale YouTube Pokémon TV.

Sì, puoi andare sul sito del video e vedere semplicemente il film completo, che non è molto più lungo di molti episodi televisivi di questi tempi con una durata di 74 minuti. Per quanto riguarda ciò che esplora, la sinossi completa può essere vista di seguito, così come il film completo stesso tramite il video YouTube incorporato.

"L'avventura esplode in azione con il debutto di Mewtwo, un Pokémon bio-ingegnerizzato creato dal DNA di Mew, il più raro di tutti i Pokémon. Dopo essere fuggito dal laboratorio in cui è stato creato, Mewtwo è determinato a dimostrare la propria superiorità. Attira una serie di talentuosi Allenatori di Pokémon, tra cui Ash e i suoi amici, in una lotta Pokémon come mai prima d'ora. Mewtwo contro Mew. Super-cloni contro Pokémon normali. È la resa dei conti definitiva... con il futuro stesso del mondo in gioco!"