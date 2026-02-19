Gamereactor

John Carpenter's Toxic Commando

Puoi provare John Carpenter's Toxic Commando a partire da oggi

Saber Interactive e Focus Entertainment hanno lanciato una demo giocabile di questo prossimo sparatutto cooperativo.

Il 12 marzo segna il lancio di John Carpenter's Toxic Commando, dove tu e fino a tre amici dovete salvare il mondo sparando. In realtà, sparano molto. La premessa ruota attorno a un esperimento fallito per estrarre energia dal nucleo terrestre, liberando accidentalmente un antico male chiamato Dio del Fango.

Questo trasforma il terreno in melma e le persone in creature simili a zombie. Forse puoi immaginare da dove entra in gioco il tiro. Tu e i tuoi altri tre Toxic Commandos dovete abbattere il male in un gioco che offre "vibrazioni da film da amici e l'umorismo sopra le righe, l'azione e l'horror del cinema classico degli anni '80, ispirati al leggendario John Carpenter."

Sembra sicuramente una premessa divertente, e il fatto è che puoi provarla subito. Attraverso Steam, Saber Interactive (Warhammer 40,000: Space Marine II) ha annunciato che è stata rilasciata una demo che ti permette di provare a salvare il mondo. La demo include:


  • Questa demo contiene 2 missioni pensate per darti uno sguardo sull'ultimo gioco.

  • Prendi confidenza con tutte le meccaniche principali di Toxic Commando: combattimento FPS, azione fuoristrada, abilità ed esperienza cooperativa.

  • Combatti le orde di zombie del Dio del Fango e supera tutte le sfide sul tuo cammino per salvare il mondo

  • La demo è completamente cooperativa. Raduna i tuoi amici in una squadra da 4 giocatori e porta a termine il lavoro!

Oltre a PC, John Carpenter's Toxic Commando arriverà sia su PlayStation 5 che su Xbox Series S/X, ma la demo sembra rimanere esclusiva per PC.

