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The Eternal Life of Goldman

Puoi provare The Eternal Life of Goldman a partire da oggi

Sembra un'avventura molto originale e affascinante con un protagonista principale piuttosto insolito.

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Come forse sapete, giovedì c'è stata una Xbox Partner Anteprima, in cui sviluppatori e publisher terzi hanno presentato diversi dei loro prossimi giochi, principalmente per l'ecosistema Xbox, spesso con supporto per Cloud Gaming, Play Anywhere e Game Pass.

Uno dei titoli presentati era il progetto piuttosto bizzarro The Eternal Life of Goldman, che sembra essere un'avventura molto strana in cui tu, nel ruolo di un anziano e apparentemente un po' confuso di nome Goldman, devi salvare gli abitanti dell'Arcipelago. Il gioco è animato a mano con cura ed è descritto come segue nel comunicato stampa:

"Buttati in un platform fantasioso che arriverà su Xbox più avanti quest'anno. Nel ruolo del Goldman che dà il titolo, esplorerai un mondo magico disegnato a mano, ispirato a fiabe e miti. La tua missione è uccidere la Divinità, una creatura misteriosa e temibile che tutti conoscono, ma che nessuno ha mai visto. Dotato del suo fidato bastone e di una serie unica di abilità, Goldman deve avventurarsi attraverso questo paesaggio vibrante, ogni area e livello realizzati con cura e colorati a mano usando tecniche classiche fotogramma per fotogramma."

Ti incuriosisce un po', vero? Fortunatamente, non dobbiamo aspettare l'uscita più avanti quest'anno prima di poterla provare, perché è stata rilasciata una demo giocabile che potrai provare tu stesso. Quando finalmente arriverà, sarà disponibile su PC, PlayStation 5, Switch, Xbox Cloud e Xbox Series S/X, ed è incluso anche con Game Pass e supporta Play Anywhere.

Dai un'occhiata al trailer di questo gioiello qui sotto.

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