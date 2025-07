Pure Pool Pro punta a 8K/60 nativo + ray tracing su PS5 Pro

L'elenco dei giochi per console che utilizzano effettivamente l'8K su PlayStation 5 Pro è breve e facile da contare: Gran Turismo 7, F1 24, No Man's Sky, [Redacted] e The Callisto Protocol. Quindi, ogni volta che una nuova tecnologia si spinge oltre questa frontiera, è qualcosa che vale la pena applaudire, e lo sviluppatore Rockwater, lo studio dietro Pure Pool Pro, è molto su quel treno. Il team afferma che il gioco funzionerà a 8K, 60 fotogrammi al secondo, con ray tracing su PS5 Pro senza fare affidamento sulla tecnologia di upscaling PSSR di Sony, entro la fine dell'anno. Sulla PlayStation 5 standard, il tetto sarà invece fino a 4K a 120 fps, il che, siamo onesti, non è certo male.

"Sappiamo che sembra un'affermazione azzardata, ma la natura del pool fissato intorno al tavolo, il nostro motore proprietario relativamente leggero e i nostri test iniziali pre-alpha prima di qualsiasi ottimizzazione ci portano a credere che sia realizzabile".

Al di là della nitidezza da far sanguinare gli occhi (per i pochi fortunati con display 8K), il gioco mira a offrire una fisica ultra-realistica e una serie di set di regole riconosciute: 8-Ball, 9-Ball, Blackball e Killer. Affronterai anche avversari IA con personalità distinte che si adattano in tempo reale intorno al tavolo, il tutto in nome dell'offerta dell'esperienza di biliardo digitale più autentica di sempre.

Pure Pool Pro è previsto per un lancio alla fine del 2025 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series S|X, e includerà il supporto per il crossplay.