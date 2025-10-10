Putin ammette che la Russia è stata quella che ha abbattuto l'aereo passeggeri azero l'anno scorso, uccidendo 38 persone

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia. Putin ha confermato che le difese aeree russe erano dietro l'incidente aereo passeggeri azero dello scorso anno che ha causato 38 vittime. Parlando al fianco del presidente dell'Azerbaigian, Putin ha ora spiegato che i missili erano puntati su un drone ucraino, ma sono esplosi vicino all'aereo mentre si avvicinava a Grozny, causando danni principalmente da detriti. Allo stesso tempo, Putin si è impegnato a identificare i responsabili e a risarcire le famiglie colpite dalla tragedia. L'incidente è ora oggetto di un'indagine approfondita, anche se si prevede che il processo richiederà più tempo, segnando un altro episodio mortale dell'aviazione legato al conflitto in corso in Ucraina da parte della Russia. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!