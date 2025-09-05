Putin avverte che le forze occidentali in Ucraina potrebbero essere "bersagli per la distruzione"

HQ

La questione dell'invio di truppe in Ucraina è stata sulla bocca di quasi tutti i politici occidentali negli ultimi tempi, e non è una novità per nessuno. Ora, tuttavia, il presidente russo Vladimir Putin ha emesso un duro avvertimento che qualsiasi forza occidentale di stanza in Ucraina sarebbe considerata un obiettivo legittimo per Mosca. Parlando a un forum a Vladivostok, ha messo in dubbio la necessità di truppe straniere sul suolo ucraino nell'ambito di qualsiasi accordo di pace. "Pertanto, se alcune truppe appaiono lì, specialmente ora, durante le operazioni militari, partiamo dal fatto che questi saranno obiettivi legittimi per la distruzione". Putin ha detto al forum economico. "E se si prendono decisioni che portano alla pace, a una pace a lungo termine, allora semplicemente non vedo alcun senso nella loro presenza sul territorio dell'Ucraina, punto e basta ". Pensa che l'Occidente dovrebbe inviare truppe in Ucraina?