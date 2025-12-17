HQ

Mercoledì Vladimir Putin ha appena intensificato la sua retorica contro l'Europa, definendo i suoi leader "maialini" e insistendo che la Russia avrebbe raggiunto i suoi obiettivi territoriali in Ucraina sia attraverso la diplomazia che sul campo di battaglia.

Parlando a una riunione ampliata del ministero della difesa russo, il presidente russo ha dichiarato che gli obiettivi di quella che Mosca definisce la sua "operazione militare speciale" sarebbero stati raggiunti "incondizionatamente". "Se non vogliono una discussione sostanziale," ha detto Putin, "allora la Russia libererà le sue terre storiche sul campo di battaglia."

Putin ha accusato la precedente amministrazione statunitense di spingere deliberatamente la situazione verso la guerra, sostenendo che Washington credeva che la Russia potesse essere rapidamente indebolita o addirittura distrutta. Ha detto che i leader europei avevano seguito con entusiasmo l'esempio degli Stati Uniti, sperando di trarre vantaggio dal crollo della Russia.

Il 90% dei problemi più difficili risolti?

Le sue dichiarazioni sono arrivate nonostante funzionari statunitensi suggerissero che i colloqui con l'Ucraina a Berlino avessero risolto circa il 90% delle questioni più difficili, anche se restano ostacoli importanti.

Putin ha continuato a chiedere che l'Ucraina ceda i territori rimanenti nel Donbas orientale, accetti limiti alle sue forze armate, vieti l'ingresso delle truppe occidentali sul proprio territorio e veda la fine del supporto militare occidentale, condizioni che Kyiv ha fermamente rifiutato.

Il leader russo ha inoltre negato qualsiasi intenzione di attaccare il territorio della NATO, accusando invece l'alleanza di prepararsi a un possibile confronto militare con la Russia entro il 2030.