Putin e Kim si uniranno a Xi alla parata militare di Pechino
I leader si riuniscono in Cina per segnalare unità contro le pressioni occidentali.
Le ultime notizie sulla Cina. Il presidente russo Vladimir Putin e Kim Jong Un della Corea del Nord appariranno al fianco del leader cinese Xi Jinping in una grande parata militare a Pechino la prossima settimana, sottolineando un fronte unito contro le pressioni occidentali.
L'evento, che segna l'anniversario della resa del Giappone nella seconda guerra mondiale, vedrà la partecipazione di leader provenienti da Asia, Medio Oriente ed Europa orientale, mentre la rappresentanza occidentale rimarrà minima, secondo il ministero degli Esteri cinese giovedì.
La Cina prevede una delle sue più grandi dimostrazioni degli ultimi anni, mettendo in evidenza armi avanzate e una crescente presenza militare. La parata segnerà gli stretti legami di Pechino con Mosca e Pyongyang, entrambe isolate dalle sanzioni, mentre proietta la forza verso il più ampio Sud del mondo.