Putin e Xi si incontrano a Mosca per rafforzare i legami

Le ultime notizie su Russia e Cina . Il presidente russo Vladimir Putin ha accolto oggi a Mosca il leader cinese Xi Jinping, con l'obiettivo di rafforzare la loro partnership strategica in mezzo alle pressioni occidentali sul conflitto in Ucraina. Puoi guardare il loro incontro qui.

Nell'ambito della visita, entrambi i leader dovrebbero finalizzare accordi che ampliano la cooperazione economica e diplomatica, approfondendo i legami formalizzati per la prima volta nel 2022. Il ruolo della Cina come principale partner commerciale della Russia è stato fondamentale per aiutare Mosca a superare le sanzioni.