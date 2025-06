Putin esprime preoccupazione per la potenziale Terza Guerra Mondiale

HQ

Le ultime notizie su Russia-Ucraina e Israele-Iran . Durante un'apparizione pubblica a San Pietroburgo venerdì, il presidente russo Vladimir Putin ha ammesso di essere preoccupato per il crescente potenziale della Terza Guerra Mondiale.

"È inquietante. Parlo senza ironia, senza battute. Certo, c'è un grande potenziale di conflitto, sta crescendo, ed è proprio sotto il nostro naso, e ci riguarda direttamente", ha detto il presidente russo Vladimir Putin.

Putin ha sollevato la guerra in corso della Russia in Ucraina, le tensioni tra Israele e Iran e ha espresso le sue preoccupazioni per la situazione relativa ai siti nucleari in Iran, dove gli esperti russi stanno costruendo due nuovi reattori nucleari per l'Iran.