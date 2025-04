Putin ordina la più grande leva militare degli ultimi anni durante i colloqui per il cessate il fuoco in corso

HQ

Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Il presidente russo Vladimir Putin ha avviato la coscrizione di 160.000 uomini nell'esercito, segnando la più grande leva in oltre un decennio, nonostante i negoziati per il cessate il fuoco in corso con l'Ucraina, hanno riferito i media statali.

La bozza, in vigore dal 1° aprile al 15 luglio, vedrà i cittadini russi di età compresa tra i 18 e i 30 anni convocati per il servizio militare, mettendo in dubbio l'impegno della Russia per la pace, in quanto sembra rafforzare la posizione militare di Mosca piuttosto che cercare una de-escalation.

Mentre i funzionari ucraini avvertono di ulteriori offensive nelle regioni devastate dalla guerra di Sumy, Kharkiv e Zaporizhzhia, la coscrizione potrebbe segnalare che la Russia prevede di rafforzare i suoi sforzi militari sul terreno. Per ora, resta da vedere come si evolverà la situazione.