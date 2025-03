Putin propone un'amministrazione temporanea per l'Ucraina Il presidente russo suggerisce un governo ad interim come percorso verso le elezioni e i potenziali accordi di pace.

HQ Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Il presidente russo Vladimir Putin ha suggerito di istituire un'amministrazione temporanea in Ucraina, sostenendo che fornirebbe legittimità per le future elezioni e gli accordi di pace, hanno riferito venerdì le agenzie di stampa russe. La proposta è in linea con l'affermazione di lunga data di Mosca secondo cui la leadership di Kiev manca di autorità. La richiesta del Cremlino di un accordo coincide anche con le manovre diplomatiche degli Stati Uniti e dell'Europa, anche se rimane lo scetticismo sulle vere intenzioni della Russia. Mentre Washington sostiene che il governo dell'Ucraina è una questione che riguarda il suo popolo, Putin ha sottolineato il suo sostegno a una risoluzione pacifica, purché serva gli interessi russi. Per ora, resta da vedere come l'Occidente e Kiev risponderanno a quest'ultima proposta. Vladimir Putin // Shutterstock