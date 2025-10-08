Putin sostiene che quest'anno la Russia ha conquistato circa 5.000 km² in Ucraina

HQ

Parlando agli alti comandanti nel giorno del suo compleanno, il presidente russo Vladimir Putin ha detto che le sue truppe hanno conquistato circa 5.000 chilometri quadrati di territorio in Ucraina quest'anno, descrivendo l'avanzata come la prova che la Russia mantiene il pieno controllo del campo di battaglia. "In questo momento, le forze armate russe mantengono pienamente l'iniziativa strategica", Putin ha detto a un incontro nel nord-ovest della Russia. "Quest'anno abbiamo liberato quasi 5.000 km quadrati di territorio (4.900) e 212 località". Le forze ucraine, ha detto, "si stanno ritirando lungo tutta la linea di contatto di combattimento, nonostante i tentativi di feroce resistenza". L'Ucraina, tuttavia, ha respinto la dichiarazione, sostenendo che le offensive della Russia non sono riuscite a mettere in sicurezza nessuna delle principali città. Cosa ne pensa degli ultimi commenti di Putin? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!