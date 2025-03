Putin trolla Trump, l'impegno per il cessate il fuoco cade a pezzi in poche ore

HQ

Una città ucraina è piombata nell'oscurità martedì sera quando una bomba russa ha colpito la sua infrastruttura energetica, poche ore dopo che Vladimir Putin ha assicurato a Donald Trump che avrebbe fermato tali attacchi per 30 giorni.

L'attacco, riportato a Slovyansk, ha fatto seguito a una telefonata di due ore e mezza tra i due leader, durante la quale Putin ha apparentemente accettato un cessate il fuoco temporaneo sugli obiettivi energetici.

Nonostante l'affermazione del Cremlino secondo cui Putin avrebbe immediatamente dato all'esercito russo il comando appropriato, l'attacco solleva nuovi dubbi sull'impegno di Mosca per la de-escalation.

La Casa Bianca, che aveva propagandato l'accordo come un passo verso colloqui di pace più ampi, deve ancora rispondere all'apparente violazione. Per ora, resta da vedere come si evolverà la situazione.