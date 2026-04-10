Qualcuno ha fatto girare Mac OS X su una Nintendo Wii

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Il Nintendo Wii non è mai stato davvero una questione di potenza. Quando è stato lanciato nel 2006, Microsoft e Sony erano impegnate a vantare Xbox 360 e PS3, spingendo grafica HD e potenza pura. Nintendo ha fatto tutto il contrario: una modesta scatola bianca che funzionava a 729MHz, con 88MB di RAM, specifiche che anche all'epoca sembravano modeste.

Quello che aveva invece erano i controlli a movimento, un prezzo geniale e che tua nonna voleva davvero giocarci a Natale. Tutto ciò lo rende un candidato piuttosto improbabile per eseguire un sistema operativo desktop. Eppure...

Lo sviluppatore Bryan Keller ha recentemente fatto avviare Mac OS X 10.0 Cheetah (la primissima versione di Apple per OS X, del 2001) su Wii. Non emulato. Gira direttamente sull'hardware. Il motivo per cui pensava che potesse valere la pena provarlo è che il Wii utilizza un processore PowerPC 750CL, un parente più recente della stessa famiglia di chip che Apple usava nei vecchi iMac e iBook G3. Fondamentalmente, lo stesso DNA, ma generazioni diverse.

Arrivarci non era affatto semplice. Scrisse un bootloader personalizzato, patchò il kernel di OS X, costruì driver in modo che il sistema potesse leggere dalla scheda SD della Wii, risolse una discrepanza di colore tra l'uscita video della Wii e il codice grafico di OS X, e cercò codice sorgente di driver USB vecchio di 25 anni su IRC solo per far funzionare tastiera e mouse.

Era così immerso che ha messo la Wii nel bagaglio e l'ha portata alle Hawaii in vacanza, dice. Il risultato: un'installazione completamente avviabile di Mac OS X su un Nintendo Wii, con tastiera e mouse funzionanti. Ha anche condiviso una guida completa sul suo blog e, se vi sentite coraggiosi, il codice sorgente è disponibile su GitHub.