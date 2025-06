Quale vetrina ha rubato l'estate? Ricapitoliamo SGF, Xbox e lo stato dei lavori su The Gamereactor Show

HQ

Quella che forse sarà la settimana più impegnativa dell'anno per i giocatori nel 2025 è passata. Dopo il lancio di una nuova console Nintendo e l'arrivo di innumerevoli showcase ed eventi dal vivo, che si tratti di Summer Games Fest, Xbox Games Showcase, PlayStation State of Play e altro ancora, ci stiamo aspettando un'estate più stabile, almeno fino all'arrivo della Gamescom ad agosto.

Con questo colosso di una settimana ormai nei libri, l'argomento di conversazione si è spostato su quale degli spettacoli e delle trasmissioni ha eclissato il resto? Questo è esattamente ciò di cui Alex ed io abbiamo discusso nell'ultimo episodio di The Gamereactor Show, dove ricapitoliamo i tre "grandi" eventi, i nostri annunci preferiti e quale show è uscito in cima e ha vinto la settimana.

Ma non ci siamo nemmeno dimenticati del Nintendo Switch 2, poiché l'episodio di oggi è eccezionale e più lungo, in cui parliamo anche un po' del sistema successivo, condividendo le nostre impressioni su questo sistema di follow-up dopo essere stati in grado di usarlo per alcuni giorni.

