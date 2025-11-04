Qualificazioni alla Coppa del Mondo femminile FIFA 2027 per nazioni UEFA: tutti i gironi e il processo

HQ

La UEFA ha annunciato il sorteggio per le qualificazioni alla Coppa del Mondo femminile FIFA 2027, che si terrà in Brasile. Per la seconda volta, come nel 2023, la Coppa del Mondo femminile 2027 vedrà la partecipazione di 32 squadre e 56 nazioni europee si sfideranno per entrare nella competizione e rivendicare uno degli 11 posti disponibili per la UEFA.

Sono stati accoppiati in gruppi, 14 in totale, divisi in tre campionati, in base al loro ranking FIFA. Solo le migliori squadre di ciascuno dei quattro gironi della Lega A avranno la qualificazione diretta per la Coppa del Mondo... e il destino ha deciso che le due squadre più forti del mondo, l'Inghilterra (Campioni d'Europa nel 2025) e la Spagna (Campioni del Mondo nel 2023), saranno accoppiate nello stesso girone.

La seconda e la terza classificata di ciascuna delle Leghe A giocheranno uno spareggio con le vincitrici dei gironi della Lega B e, mentre le perdenti dei gironi della Lega A avranno uno spareggio contro le squadre della Lega B.

Qualificazioni alla Coppa del Mondo femminile FIFA 2027 per squadre UEFA

Lega A

Gruppo A1



Svezia



Italia



Danimarca



Serbia



Gruppo A2



Francia



Paesi Bassi



Polonia



Irlanda



Gruppo A3



Spagna



Inghilterra



Islanda



Ucraina



Gruppo A4



Germania



Norvegia



Austria



Slovenia



Lega B

Gruppo B1



Galles



Repubblica Ceca



Albania



Montenegro



Gruppo B2



Svizzera



Irlanda del Nord



Turchia



Malta



Gruppo B3



Portogallo



Finlandia



Slovacchia



Lettonia



Gruppo B4



Belgio



Scozia



Israele



Lussemburgo



Lega C

Gruppo C1



Bosnia ed Erzegovina



Estonia



Lituania



Liechtenstein



Gruppo C2



Croazia



Kosovo



Bulgaria



Gibilterra



Gruppo C3



Ungheria



Azerbaigian



Macedonia del Nord



Andorra



Gruppo C4



Grecia



Isole Faroe



Georgia



Gruppo C5



Romania



Cipro



Moldavia



Gruppo C6



Belarus



Kazakhstan



Armenia



Quando si svolgono le partite di qualificazione alla Coppa del Mondo 2027?

Ogni nazione giocherà sei partite nella fase a gironi, tra il 3-7 marzo e il 5-9 giugno 2026. Gli spareggi si svolgeranno nei mesi di ottobre-dicembre 2026. Le squadre finaliste ad essere qualificate, negli spareggi interconfederali, giocheranno le loro partite nel febbraio 2027.