Qualificazioni alla Coppa del Mondo femminile FIFA 2027 per nazioni UEFA: tutti i gironi e il processo
Spagna e Inghilterra si incontreranno di nuovo alle qualificazioni alla Coppa del Mondo femminile FIFA 2027.
La UEFA ha annunciato il sorteggio per le qualificazioni alla Coppa del Mondo femminile FIFA 2027, che si terrà in Brasile. Per la seconda volta, come nel 2023, la Coppa del Mondo femminile 2027 vedrà la partecipazione di 32 squadre e 56 nazioni europee si sfideranno per entrare nella competizione e rivendicare uno degli 11 posti disponibili per la UEFA.
Sono stati accoppiati in gruppi, 14 in totale, divisi in tre campionati, in base al loro ranking FIFA. Solo le migliori squadre di ciascuno dei quattro gironi della Lega A avranno la qualificazione diretta per la Coppa del Mondo... e il destino ha deciso che le due squadre più forti del mondo, l'Inghilterra (Campioni d'Europa nel 2025) e la Spagna (Campioni del Mondo nel 2023), saranno accoppiate nello stesso girone.
La seconda e la terza classificata di ciascuna delle Leghe A giocheranno uno spareggio con le vincitrici dei gironi della Lega B e, mentre le perdenti dei gironi della Lega A avranno uno spareggio contro le squadre della Lega B.
Qualificazioni alla Coppa del Mondo femminile FIFA 2027 per squadre UEFA
Lega A
Gruppo A1
- Svezia
- Italia
- Danimarca
- Serbia
Gruppo A2
- Francia
- Paesi Bassi
- Polonia
- Irlanda
Gruppo A3
- Spagna
- Inghilterra
- Islanda
- Ucraina
Gruppo A4
- Germania
- Norvegia
- Austria
- Slovenia
Lega B
Gruppo B1
- Galles
- Repubblica Ceca
- Albania
- Montenegro
Gruppo B2
- Svizzera
- Irlanda del Nord
- Turchia
- Malta
Gruppo B3
- Portogallo
- Finlandia
- Slovacchia
- Lettonia
Gruppo B4
- Belgio
- Scozia
- Israele
- Lussemburgo
Lega C
Gruppo C1
- Bosnia ed Erzegovina
- Estonia
- Lituania
- Liechtenstein
Gruppo C2
- Croazia
- Kosovo
- Bulgaria
- Gibilterra
Gruppo C3
- Ungheria
- Azerbaigian
- Macedonia del Nord
- Andorra
Gruppo C4
- Grecia
- Isole Faroe
- Georgia
Gruppo C5
- Romania
- Cipro
- Moldavia
Gruppo C6
- Belarus
- Kazakhstan
- Armenia
Quando si svolgono le partite di qualificazione alla Coppa del Mondo 2027?
Ogni nazione giocherà sei partite nella fase a gironi, tra il 3-7 marzo e il 5-9 giugno 2026. Gli spareggi si svolgeranno nei mesi di ottobre-dicembre 2026. Le squadre finaliste ad essere qualificate, negli spareggi interconfederali, giocheranno le loro partite nel febbraio 2027.