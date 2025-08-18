Quando si terrà la finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz a Cincinnati e come guardarla dal vivo

HQ

Il "Clásico" del tennis del 2025 torna stasera! Per la terza volta consecutiva, i numeri 1 e 2 del mondo del tennis Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si incontrano in finale. Questa volta, al Cincinnati Open, l'ultimo grande torneo prima degli US Open inizia il 24 agosto.

Per Alcaraz è un'occasione preziosa per colmare il gap con l'italiano. Mentre l'italiano difende i 1.000 dalla vittoria dell'anno scorso, Alcaraz ha perso contro Monfils al secondo turno nel 2024, quindi non ha nulla da perdere, e se vincesse, Sinner sarebbe "solo" 1.890 punti sopra Alcaraz, con il prossimo Grande Slam (dove Sinner difende 2.000 punti e Alcaraz ne difende solo 60) proprio dietro l'angolo...

Quando si svolge la finale del Cincinnati Open tra Sinner e Alcaraz?

La finale si svolgerà oggi, lunedì 18 agosto, alle 15:00 ora locale in Ohio. Ciò significa 20:00 BST, 21:00 CEST, quindi un'ottima notizia per i fan europei, dato che sarà in prima serata.

Come guardare Cincinnati Live

Come per la maggior parte dei circuiti ATP, è possibile seguire la finale del Cincinnati Open (così come l'imminente US Open del prossimo fine settimana) per lo più solo sui canali a pagamento. Questo è un elenco delle emittenti delle principali competizioni tennistiche maschili (e femminili):



Belgio: Telenet



Danimarca: TV2



Francia: Eurosport



Germania, Austria: Sky Deutschland



Italia: Sky Italia



Portogallo: Sport TV Portogallo



Spagna: Movistar



Regno Unito, Irlanda: Sky UK



Chi è il favorito tra Sinner e Alcaraz a Cincinnati?

Alcaraz precede Sinner negli scontri diretti, 8 vittorie per lo spagnolo contro 5 vittorie per l'italiano. Tuttavia, Sinner è stato nettamente superiore nel loro ultimo incontro a Wimbledon, e di solito ottiene risultati migliori su un campo duro.