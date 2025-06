Quanti soldi vincono le squadre della Coppa del Mondo per club partecipando e vincendo ogni partita?

HQ

Gli appassionati di calcio stanno ancora discutendo se la Coppa del Mondo per club FIFA valga la pena o meno (in particolare coloro che non hanno soddisfatto i criteri e non la giocano, come FC Barcelona, Napoli o Liverpool). I giocatori, specialmente quelli che raggiungono le ultime fasi, saranno anche soggetti a molto stress con poco tempo di recupero prima dell'inizio della pre-stagione intorno ad agosto.

Tuttavia, per i proprietari dei club, la sola partecipazione del club inietterà enormi somme di denaro. Solo per aver partecipato e giocato almeno le prime tre partite della fase a gironi, i club riceveranno un importo, proveniente dal miliardo di dollari che la FIFA ha guadagnato vendendo i loro diritti TV a DAZN. 525 milioni di dollari USA (453,39 milioni di euro, 386,46 milioni di sterline) saranno distribuiti ai club per la partecipazione, ma non lo stesso importo per tutti i club: i club dell'Oceania (Auckland City è l'unico partecipante all'OFC) riceveranno 3,58 milioni di dollari, i club dell'Africa, dell'Asia e del Nord e Centro America riceveranno 9,55 milioni di dollari, i club del Sud America riceveranno 15,21 milioni di dollari; e i club europei oscilleranno tra i 12,81 e i 38,19 milioni di dollari, determinati da una classifica basata su criteri sportivi e commerciali.

Tuttavia, i 475 milioni di dollari del "pilastro delle prestazioni sportive" saranno distribuiti equamente:

Premio in denaro della Coppa del Mondo per club FIFA per vittoria