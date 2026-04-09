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Quarti di finale della UEFA Conference League: Calendario per giovedì 9 - 16 aprile
Queste sono le squadre ancora in corsa per la UEFA Conference League 2025/26.
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La UEFA Conference League, la competizione UEFA di club di terzo livello, continua giovedì 16 aprile con una squadra per ogni paese: Crystal Palace (Inghilterra), Fiorentina (Italia), Rayo Vallecano (Spagna), Strasburgo (Francia), Magonza (Germania), AEK Atene (Grecia), Shakhtar Donetsk (Ucraina) e Alkmaar (Paesi Bassi).
Il Rayo Vallecano, uno dei favoriti della competizione, inizierà la giornata nel pomeriggio, prima che il resto si svolga al solito orario serale.
Partite della Conference League giovedì 9 aprile
- Rayo Vallecano vs AEK Atene — 18:45 CEST / 17:45 BST
- Magonza vs Strasburgo — 21:00 CEST / 20:00 BST
- Crystal Palace vs Fiorentina — 21:00 CEST / 20:00 BST
- AZ Alkmaar vs Shakhtar Donetsk — 21:00 CEST / 20:00 BST
Partite della Conference League giovedì 16 aprile
- AZ Alkmaar vs. Shakhtar Donetsk — 18:45 CEST / 17:45 BST
- Strasburgo vs Magonza — 21:00 CEST / 20:00 BST
- Fiorentina vs Crystal Palace — 21:00 CEST / 20:00 BST
- AEK Atene vs Rayo Vallecano — 21:00 CEST / 20:00 BST
Dopo i quarti di finale, le semifinali si terranno il 30 aprile e il 7 maggio, con la finale programmata per il 27 maggio. Chi pensi vincerà la Conference League in questa stagione?