Quasi 90 voli collegati a Epstein collegati agli aeroporti del Regno Unito | Rapporto

HQ

Quasi 90 voli collegati al condannato per reati sessuali Jeffrey Epstein sono arrivati o partiti dagli aeroporti del Regno Unito per quasi trent'anni, alcuni trasportando donne britanniche che in seguito hanno denunciato di essere state vittime di tratta e abusi, secondo un'indagine della BBC.

Un'analisi dei registri di volo e dei documenti giudiziari recentemente pubblicati ha rilevato 87 viaggi collegati a Epstein che coinvolgevano il Regno Unito tra i primi anni '90 e il 2018, molti dei quali non erano stati precedentemente identificati pubblicamente. I documenti erano tra le migliaia di documenti rilasciati dall'eredità di Epstein nell'ultimo anno.

La BBC ha identificato tre donne britanniche che compaiono nei registri di volo di Epstein e in altri documenti e che hanno denunciato di essere state trafficate dal finanziere caduto in disgrazia. I registri passeggeri elencavano frequentemente "donne" non identificate, e almeno 15 dei voli collegati al Regno Unito si sono effettuati dopo la condanna di Epstein negli Stati Uniti nel 2008 per sollecitazione sessuale da un minore.

Non c'era mai stata un'indagine su larga scala nel Regno Unito

Gli avvocati statunitensi che rappresentano centinaia di vittime di Epstein hanno descritto i risultati come "scioccanti", affermando che non c'era mai stata un'indagine su larga scala nel Regno Unito sulle attività di Epstein nonostante le sue ripetute visite e voli attraverso aeroporti britannici.

La testimonianza di una vittima britannica ha avuto un ruolo nella condanna nel 2021 della storica collaboratrice di Epstein, Ghislaine Maxwell, per accuse di traffico sessuale di minori negli Stati Uniti. Tuttavia, secondo il suo avvocato, Brad Edwards , la donna non è mai stata contattata dalla polizia del Regno Unito.

La Metropolitan Police ha dichiarato di non aver ricevuto nuove prove che giustifichino la riapertura di un'indagine, ma ha aggiunto che valuterà qualsiasi informazione rilevante che emerga dalle divulgazioni in corso negli Stati Uniti.

I risultati arrivano mentre le autorità statunitensi si preparano a rilasciare centinaia di migliaia di ulteriori documenti relativi a Epstein, a seguito dell'approvazione del mese scorso della legislazione che richiede la piena divulgazione. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha tempo fino al 19 dicembre per conformarsi.