Questa bomba da bagno di Yoshi trasforma l'ora del bagno in una scena horror

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Non mancano i gadget originali basati su Mario e i suoi amici, ma l'ultima bomba da bagno di Lush è qualcosa di fuori dall'ordinario. Apparentemente innocenti e progettati per sembrare il classico uovo di Yoshi, perfetto per bolle, gioco e divertimento, cosa potrebbe mai andare storto?

Perché è esattamente quello che succede all'inizio. Fa schiuma, frizza e appare un po' di colore. Ma una volta che l'uovo si scioglie nell'acqua, il colorante rosso inizia a fuori, trasformando il piacevole momento del bagno in qualcosa di uscito da un film horror. Un bagno di sangue!

Le reazioni furono immediate. Nei video che circolano su TikTok e altre piattaforme, si vedono bambini davvero spaventati e genitori che non sanno se ridere o piangere. Un post riassume tutto molto bene con le parole:

"Grazie per aver traumatizzato i miei figli"

L'ironia è che Lush è altrimenti noto per i suoi prodotti abbastanza adatti ai bambini, che spesso si concentrano sul gioco. Ma in questo caso con l'uovo di Yoshi, è chiaramente andato un po' storto. Guarda il video qui sotto.