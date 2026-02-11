Questa è la nuova Toyota Highlander 2027, rinata come EV

HQ

Toyota è un marchio di fiducia per migliaia di guidatori. Con modelli per soddisfare ogni tipo di potenziale acquirente, abbiamo visto di tutto, dalle auto più piccole a quelle che si distinguono per le loro dimensioni, e la nuova Toyota Highlander 2027 è una di queste ultime.

La rinascita del modello Highlander va di pari passo con l'abbandono della benzina a favore di una versione completamente elettrica. La batteria standard del modello XLE è un'unità da 77,0 kWh che Toyota prevede raggiunga un'autonomia EPA di 287 miglia. L'Highlander è compatibile con la tecnologia V2L, il che significa che puoi usare la batteria per alimentare altre cose, come ad esempio la tua casa.

L'Highlander utilizza la porta NACS in stile Tesla, oltre al precondizionamento della batteria che può essere attivato manualmente o tramite il sistema di navigazione. Toyota ci dice che l'Highlander si caricherà rapidamente dal 10 all'80 per cento in 30 minuti, indipendentemente dalla dimensione della batteria.

Sebbene includa alcuni elementi ispirati al modello Toyota RAV4, è un veicolo più grande e questo si nota anche negli interni, con uno schermo da 14 pollici e include anche connettività di rete 5G e Drive Recorder, che offre la funzionalità dashcam con le telecamere integrate dell'Highlander.

Sebbene non conosciamo ancora il prezzo esatto di questo modello, si stima intorno a £58.000.

Cosa ne pensi di questo nuovo EV di Toyota?