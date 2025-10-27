Queste sono le 26 giocatrici nella shortlist del FIFPRO Women's World 11 nel 2025

HQ

FIFPRO, il sindacato dei calciatori, che rappresenta oltre 65.000 giocatori in tutto il mondo, ha annunciato la rosa dei candidati per FIFPRO World 11, la selezione delle migliori giocatrici in base al loro ruolo, tenendo conto delle partite giocate tra il 15 luglio 2024 e il 3 agosto 2025 (almeno 30 partite ufficiali da considerare) votate dai calciatori stessi.

Portieri



Ann-Katrin Berger (Gotham, Germania)



Mary Earps (Paris Saint-Germain, Inghilterra)



Hannah Hampton (Chelsea, Inghilterra)



Difensori



Michelle Alozie (Houston Dash, Nigeria)



Ona Batlle (Barcellona, Spagna)



Millie Bright (Chelsea, Inghilterra)



Lucy Bronze (Chelsea, Inghilterra)



Olga Carmona (Real Madrid / Paris Saint-Germain, Spagna)



Ellie Carpenter (OL Lyonnes / Chelsea, Australia)



Alex Greenwood (Manchester City, Inghilterra)



Leah Williamson (Arsenal, Inghilterra)



Centrocampisti



Aitana Bonmati (Barcellona, Spagna)



Ghizlane Chebbak (Badalona / Al Hilal, Marocco)



Debinha (Corrente di Kansas City, Brasile)



Patricia Guijarro (Barcellona, Spagna)



Vicky Lopez (Barcellona, Spagna)



Alexia Putellas (Barcellona, Spagna)



Ella Toone (Manchester United, Inghilterra)



Keira Walsh (Barcellona / Chelsea, Inghilterra)



Vedi forward



Michelle Agyemang (Arsenal / Brighton & Hove Albion, Inghilterra)



Barbra Banda (Orlando Pride, Zambia)



Linda Caicedo (Real Madrid, Colombia)



Athenea del Castillo (Real Madrid, Spagna)



Chloe Kelly (Manchester City / Arsenal, Inghilterra)



Marta (Orlando Pride, Brasile)



Alessia Russo (Arsenal, Inghilterra)



L'elenco definitivo dei migliori 11 giocatori del mondo della scorsa stagione (secondo i voti degli stessi calciatori) sarà rivelato lunedì 3 novembre. Cosa ne pensi delle shortlist per FIFPRO World 11 2025?