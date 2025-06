Questi sono i migliori film del 21° secolo finora, secondo i migliori registi e star di Hollywood

HQ

Quali sono i migliori film che sono stati realizzati finora nel 21° secolo? Questo è un argomento molto oggettivo su cui molti avranno opinioni diverse, ma il New York Times ha trovato una soluzione con cui è difficile non essere d'accordo. Ha riunito oltre 500 tra i "migliori" registi e star di Hollywood per far scegliere loro i loro film preferiti e ha poi raccolto le informazioni per vedere quali progetti salgono in cima. Di recente, sono usciti i primi 20 film e dipinge un quadro di una serie impressionante di film che fino ad oggi definiscono il cinema moderno.

Per quanto riguarda i film che hanno fatto il taglio come il meglio del meglio, le prime 20 scelte sono risultate le seguenti:

20. Il lupo di Wall Street

19. Zodiaco

18. Y Tu Mama Tambien

17. I segreti di Brokeback Mountain

16. Tigre accovacciata, drago nascosto

15. Città di Dio

14. Bastardi senza gloria

13. Figli degli uomini

12. La zona di interesse

11. Mad Max: Strada della furia

10. La rete sociale

9. La città incantata

8. Esci

7. L'eterno sole della mente immacolata

6. Non è un paese per vecchi

5. Chiaro di luna

4. In vena d'amore

3. Ci sarà sangue

2. Mulholland Drive

1. Parassita

Sei d'accordo con questa lista e ci sono film che pensi siano stati snobbati?