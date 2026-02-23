Questo è il nuovo monitor AOC GAMING Q27G4ZD l'ultima tecnologia QD-OLED di terza generazione

HQ

Avere un buon monitor per il gaming è importante quanto avere una buona connessione internet, un buon controller, una buona tastiera e mouse, o una buona console. Quando uno di questi elementi fallisce, l'esperienza di gioco ne rienta e non riusciamo a goderci i giochi al meglio.

In AOC sono consapevoli che i gamer sono sempre più esigenti riguardo ai prodotti che aggiungiamo ai nostri setup, ed è per questo che ci stanno portando il nuovo AOC GAMING Q27G4ZD, un monitor da gaming QHD da 27 pollici (68,6 cm) che offre tecnologia QD-OLED di terza generazione a un nuovo e attraente prezzo di €549,90. Con un refresh rate di 280 Hz, un tempo di risposta GtG di 0,03 ms e la certificazione VESA DisplayHDR True Black 400 con una luminosità massima fino a 1000 nits (3% APL), il Q27G4ZD si colloca tra i modelli AOC GAMING Q27G4ZDR e Q27G4SDR esistenti come opzione bilanciata per i giocatori che desiderano prestazioni di nuova generazione a un prezzo più accessibile.

Per i giocatori che vogliono i miglioramenti del pannello di terza generazione ma non hanno bisogno della velocità completa a 360Hz, il Q27G4ZD offre il perfetto equilibrio: 1000 nits di luminosità massima su un 3% dell'area dello schermo (in aumento rispetto ai 400 nits della seconda generazione), certificazione DisplayHDR True Black 400 e un refresh rate di 280Hz che rende il gaming competitivo più facile.

Il tempo di risposta GtG di 0,03 ms elimina praticamente ghosting e motion blur. La tecnologia Adaptive-Sync certificata da NVIDIA G-SYNC garantisce un'esperienza di gioco fluida a frame rate variabili. La risoluzione QHD (2560 x 1440) offre un alto livello di dettaglio mantenendo requisiti GPU ragionevoli per il gaming a frequenze di aggiornamento elevate. Dispone di due porte HDMI 2.1 e una DisplayPort 1.4, compatibile con le ultime schede grafiche e console di nuova generazione.

L'AOC GAMING Q27G4ZD è ora disponibile e, come detto sopra, costa £499.

Prenderai questo monitor da gaming?