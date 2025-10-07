Questo è il premio Nobel per la fisica per il 2025

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che gli scienziati statunitensi John Clarke, Michel Devoret e John Martinis sono stati insigniti del Premio Nobel per la Fisica 2025 per gli esperimenti pionieristici che hanno portato la meccanica quantistica nel mondo tangibile. Il loro lavoro, condotto decenni fa con circuiti superconduttori, ha gettato le basi per la prossima generazione di tecnologie quantistiche, dalla comunicazione sicura all'informatica avanzata e ai sensori, arrivando persino ai telefoni nelle nostre tasche. "Sto parlando al cellulare e sospetto che lo sia anche tu, e uno dei motivi di fondo per cui il cellulare funziona è a causa di tutto questo lavoro". Clarke ha detto alla conferenza stampa del Nobel per telefono. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!