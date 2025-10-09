Questo è il premio Nobel per la letteratura per il 2025

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che il romanziere ungherese László Krasznahorkai è stato insignito del premio Nobel per la letteratura per il 2025. "Il Premio Nobel per la Letteratura per il 2025 è stato assegnato all'autore ungherese László Krasznahorkai per la sua opera avvincente e visionaria che, nel mezzo del terrore apocalittico, riafferma il potere dell'arte", ha dichiarato Mats Malm, Segretario Permanente dell'Accademia Svedese. Ora, Krasznahorkai si unisce a una stirpe di scrittori acclamati il cui lavoro ha plasmato la letteratura globale per più di un secolo. Cosa ne pensi di questa decisione? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!