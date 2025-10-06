Questo è il premio Nobel per la medicina per il 2025

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che Mary Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi sono stati insigniti del Premio Nobel per la Fisiologia o la Medicina di quest'anno per aver scoperto i meccanismi chiave che mantengono il sistema immunitario in equilibrio. Il loro lavoro, che ha rivelato come alcune cellule T impediscano al corpo di rivoltarsi contro se stesso, ha aperto le porte a nuovi trattamenti per il cancro e le malattie autoimmuni. Il premio, annunciato a Stoccolma, segna il primo Nobel della stagione e riconosce una scoperta che continua a influenzare la medicina moderna. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!