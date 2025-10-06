Notizie dal mondo
Questo è il premio Nobel per la medicina per il 2025
Tre scienziati premiati per le scoperte che hanno rimodellato la ricerca immunitaria.
HQ
Abbiamo appena ricevuto la notizia che Mary Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi sono stati insigniti del Premio Nobel per la Fisiologia o la Medicina di quest'anno per aver scoperto i meccanismi chiave che mantengono il sistema immunitario in equilibrio. Il loro lavoro, che ha rivelato come alcune cellule T impediscano al corpo di rivoltarsi contro se stesso, ha aperto le porte a nuovi trattamenti per il cancro e le malattie autoimmuni. Il premio, annunciato a Stoccolma, segna il primo Nobel della stagione e riconosce una scoperta che continua a influenzare la medicina moderna. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!