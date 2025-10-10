Questo è il Premio Nobel per la Pace per il 2025

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che l'oppositrice venezuelana Maria Corina Machado è stata insignita del Premio Nobel per la Pace per i suoi persistenti sforzi per promuovere i diritti democratici e sfidare il regime autoritario nel suo paese. Il Comitato norvegese per il Nobel ha sottolineato il suo coraggio e la sua determinazione in un contesto in cui la libertà è sotto pressione, elogiando il suo ruolo di difensore della democrazia. "Quando gli autoritari prendono il potere, è fondamentale riconoscere i coraggiosi difensori della libertà che si sollevano e resistono", ha detto nella sua citazione. Cosa ne pensa? Certo, se volete approfondire i dettagli potete farlo al seguente link. Go!