Notizie dal mondo
Questo è il Premio Nobel per la Pace per il 2025
Maria Corina Machado riceve il prestigioso premio per la sua instancabile difesa della democrazia in Venezuela.
HQ
Abbiamo appena ricevuto la notizia che l'oppositrice venezuelana Maria Corina Machado è stata insignita del Premio Nobel per la Pace per i suoi persistenti sforzi per promuovere i diritti democratici e sfidare il regime autoritario nel suo paese. Il Comitato norvegese per il Nobel ha sottolineato il suo coraggio e la sua determinazione in un contesto in cui la libertà è sotto pressione, elogiando il suo ruolo di difensore della democrazia. "Quando gli autoritari prendono il potere, è fondamentale riconoscere i coraggiosi difensori della libertà che si sollevano e resistono", ha detto nella sua citazione. Cosa ne pensa? Certo, se volete approfondire i dettagli potete farlo al seguente link. Go!