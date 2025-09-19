Questo è il programma e i piani che Nintendo e Bandai Namco hanno preparato per il San Diego Comic-Con Malaga 2025

HQ

Manca meno di una settimana all'inizio del grande evento culturale dell'anno in Spagna. Il San Diego Comic-Con Málaga 2025, la prima edizione del grande evento della cultura pop su questa sponda dell'Oceano Atlantico, è quasi sold out e vedrà una line-up di ospiti di prim'ordine.

Oltre ai grandi nomi del fumetto, del cinema, della televisione e dei videogiochi, le grandi aziende si impegnano a offrire contenuti divertenti in filo diretto con i partecipanti. Nel caso del segmento dei videogiochi, ora conosciamo i piani specifici di due delle principali aziende partecipanti: Nintendo e Bandai Namco.

Nintendo ti permetterà di provare Metroid Prime 4: Beyond prima di chiunque altro e ti divertirai anche con Silksong, su Nintendo Switch 2

Il clou di Nintendo saranno sempre le loro cabine di gioco, dove avranno 56 postazioni di gioco con console Nintendo Switch 2 disponibili per tutti. La line-up di giochi è piuttosto impressionante, con sia i pesi massimi della vendita al dettaglio di Nintendo come Mario Kart World, Super Mario Party Jamboree e Donkey Kong Bananza (e il suo recente DLC DK Island), sia le prossime uscite come Metroid Prime 4: Beyond.

Per quanto riguarda le terze parti, Hollow Knight: Silksong ti permetterà di verificare che 120 fps siano reali in questo titolo e anche di provare altri fantastici titoli di altre aziende come EA Sports FC 26, Hogwarts Legacy, Ninja Gaiden: Ragebound, Street Fighter 6 e Star Wars Outlaws.

Porta un amico a giocare a Little Nightmares III con Bandai Namco e, già che ci sei, puoi unirti al concerto per pianoforte di Clair Obscur: Expedition 33

Anche Bandai Namco non ha esitato a rendere i suoi giochi disponibili ai visitatori del SDCC Malaga e avrà 28 stand di gioco dove potrete provare Little Nightmares III, Dragon Ball Sparking! Zero, Digimon Story Time Stranger e Towa e i Guardiani dell'Albero Sacro.

Oltre a tanto gaming, ci saranno workshop di cosplay, un photocall interattivo con tutti questi universi videoludici, insieme ad altri come The Blood of the Dawnwalker, Code Vein II o Clair Obscur: Expedition 33. Oltre alla presenza del direttore del gioco Guillaume Broche, l'artista Elesky si esibirà in due esibizioni di musica dal vivo con la colonna sonora di Expedition 33, sia venerdì 3 che sabato 4.

Avete in programma di dedicare uno spazio ai videogiochi nella vostra agenda per il San Diego Comic-Con di Malaga?

Ci vediamo a Malaga!