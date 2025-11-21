Questo è il suono prodotto da un F-16 ucraino che insegue un missile da crociera russo Kh-101

HQ

Nuove riprese provenienti da Russia e Ucraina. Questa volta, mostra un F-16 dell'Aeronautica Ucraina che ingaggia un missile da crociera russo Kh-101 sopra l'Ucraina occidentale.

L'F-16 Fighting Falcon, un caccia polivalente originariamente costruito negli Stati Uniti, è in grado di superare Mach 2 (circa 1.500 mph / 2.400 km/h) ed è rinomato per la sua agilità nel combattimento aria-aria.

Il missile da crociera Kh-101, al contrario, è un'arma russa a lungo raggio e furtiva progettata per volare a velocità subsoniche (circa 550 mph / 880 km/h) con guida di precisione per colpire obiettivi strategici.

Il video ritrae l'F-16 che insegue il Kh-101, emettendo il ruggito iconico del jet mentre si avvicina ad alta velocità. Sebbene il Kh-101 non sia supersonico, la sua sezione radar ridotta e la traiettoria a bassa quota rendono tali intercettazioni impegnative.

Sebbene la maggior parte degli attacchi missilistici russi avvenga senza intercettazione, la presenza degli F-16 aumenta significativamente i costi e il rischio per la Russia nel lanciare attacchi a lungo raggio. Il video è stato ampiamente diffuso online e puoi guardarlo qui sotto (audio consigliato).