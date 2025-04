Questo è il titolo del sequel Once Upon a Time in Hollywood

HQ

Once Upon a Time in Hollywood è ora considerato un chiaro classico di Quentin Tarantino, quindi è stata una piacevole sorpresa per la maggior parte dei fan quando Netflix ha annunciato un seguito incentrato su Cliff del film di successo. Tarantino scriverà la sceneggiatura e David Fincher dirigerà, ma ora sappiamo un po' di più sul sequel, che in realtà non sarà un sequel tradizionale.

L'idea è che il film si comporti più come uno spin-off ambientato nel 1977, e ora sappiamo come dovrebbe essere chiamato: The Continuing Adventures of Cliff Booth. Brad Pitt tornerà al suo amato ruolo di Cliff, lo stuntman più fedele del mondo. Siamo in attesa di maggiori dettagli sulla trama, e resta da vedere se sarà collegata al progetto abbandonato di Tarantino The Movie Critic. Puoi leggere di più qui.

Non vedi l'ora di vivere le nuove avventure di Cliff a Hollywood?