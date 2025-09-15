Questo palestinese ha passato più di un anno a cercare di fuggire da Gaza... E finalmente lo ha fatto su una moto d'acqua e con l'aiuto di ChatGPT

HQ

È il tipo di storia che sembra troppo selvaggia per essere vera, ma lo è. Muhammad Abu Dakha, un palestinese di 31 anni di Gaza, ha messo a segno una delle fughe più rocambolesche degli ultimi anni: ha raggiunto l'Europa non su un affollato barcone di trafficanti, ma su una moto d'acqua.

Per oltre un anno, Abu Dakha ha inseguito la libertà attraverso i continenti. Ha attraversato l'Egitto, ha speso migliaia di dollari cercando di assicurarsi un passaggio sicuro e ha persino volato fino in Cina nella speranza di ottenere asilo. Quel piano è fallito, rimandandolo indietro attraverso la Malesia e l'Indonesia prima di atterrare in Libia, un famigerato centro dove i migranti vengono estorti, abusati e lasciati alla mercé delle milizie armate.

Dieci volte ha cercato di attraversare il Mediterraneo con i trafficanti. Dieci volte ha fallito. Ma invece di arrendersi, Abu Dakha ha fatto qualcosa che nessuno si aspettava: si è collegato a un mercato libico, ha comprato una moto d'acqua Yamaha di seconda mano per 5.000 dollari e l'ha equipaggiata come un mezzo di sopravvivenza. GPS, telefono satellitare, giubbotti di salvataggio, persino un gommone legato alla parte posteriore per rifornimenti extra. Aveva finito di affidarsi ai trafficanti. Questa volta, avrebbe preso il destino nelle sue mani.

Il 17 agosto, insieme a due palestinesi, il 27enne Diaa e il 23enne Bassem, Abu Dakha si lanciò in mare aperto. Dodici ore di onde ruggenti e carburante in fiamme ci aspettavano. A un certo punto, una motovedetta tunisina ha cercato di inseguirli. Spinsero più forte, aggrappandosi alla speranza e all'adrenalina.

I loro calcoli, fatti con l'aiuto di ChatGPT, hanno detto loro di quanto carburante avevano bisogno. Ma le macchine non sempre spiegano il caos della vita reale. Il trio è rimasto a secco a soli 20 chilometri da Lampedusa, in Italia. Con nient'altro che l'orizzonte infinito, inviarono un appello disperato. Una motovedetta rumena, parte della missione Frontex dell'UE, li ha individuati e portati a riva.

"È stato un viaggio molto difficile, ma eravamo avventurieri", ha detto in seguito Bassem. "Avevamo una forte speranza che saremmo arrivati, e Dio ci ha dato la forza". Dal porto libico di al-Khoms a Lampedusa c'è un rettilineo di 350 chilometri, un viaggio che nessuno pensava potesse essere completato su una moto d'acqua. Eppure Abu Dakha lo fece. E la sua odissea non si è fermata qui.

Dopo essere sbarcato in Italia, lui e i suoi compagni furono trasferiti in traghetto in Sicilia, quindi messi su un autobus diretto a Genova. Ma non erano ancora pronti per essere elaborati. Con una mossa audace, sgattaiolarono via, si nascosero tra i cespugli e aspettarono. Poche ore dopo, Abu Dakha si imbarcò su un volo low cost da Genova a Bruxelles, stringendo una carta d'imbarco a suo nome. Dal Belgio, ha viaggiato in treno verso nord fino a raggiungere la Germania, dove un parente lo è venuto a prendere e gli ha dato un rifugio temporaneo.

Oggi, Abu Dakha vive in un centro di asilo tedesco in Bassa Sassonia. Non ha lavoro e non ha reddito, ma ha quello per cui ha rischiato tutto: una possibilità. Sua moglie e i suoi due figli, ancora intrappolati a Gaza, che vivono in una tendopoli dopo che la loro casa è stata distrutta, rimangono la ragione del suo viaggio impossibile. Uno dei suoi figli soffre di una condizione neurologica che richiede cure mediche.

"Ecco perché ho rischiato la vita su una moto d'acqua", ha detto ai giornalisti. "Senza la mia famiglia, la vita non ha senso". Dalle rovine di Gaza alle acque aperte del Mediterraneo, dalle motovedette tunisine al sistema di asilo tedesco, la fuga di Abu Dakha è più di una storia di migranti. È la saga di un uomo che ha scommesso tutto su un ultimo colpo e ha fatto la storia con il rombo del motore di una moto d'acqua.