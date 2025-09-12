Quest'uomo ha lottato con i coccodrilli in Australia e ne ha fatto dei video... Ora è sotto inchiesta
Il suo nome è Mike Holston, che si fa chiamare "therealtarzann" online.
Un americano di nome Mike Holston, che si fa chiamare therealtarzann online, ha suscitato indignazione Down Under dopo essersi filmato mentre lottava con i coccodrilli selvatici nel Queensland, una trovata che le autorità dicono non solo spericolata, ma addirittura illegale.
Afferra i coccodrilli mentre è a torso nudo e sorride per la telecamera. In una clip, Holston emerge dall'acqua torbida stringendo un coccodrillo per la gola, il sangue che gli gocciola dal braccio mentre dichiara con orgoglio: "Lui mi ha preso, ma io l'ho afferrato".
I video hanno accumulato milioni di visualizzazioni su Instagram, ma la fama potrebbe avere un prezzo pesante. Le autorità del Queensland stanno ora indagando sulla situazione, avvertendo che interferire con i coccodrilli protetti comporta multe fino a $ 24.800.
"Queste azioni sono estremamente pericolose e illegali", ha dichiarato il dipartimento dell'ambiente dello Stato in una dichiarazione, promettendo un'azione forte per fermare gli imitatori. Anche il premier del Queensland è intervenuto, bollando l'influencer come una "oca".
Il Queensland ospita circa 20.000-30.000 coccodrilli d'acqua salata, predatori apicali che possono crescere più di 13 piedi di lunghezza e pesare oltre 600 libbre. Gli attacchi agli esseri umani sono rari ma mortali. Proprio l'anno scorso, una ragazzina di 12 anni è stata uccisa nel Territorio del Nord.
Holston non ha risposto alle richieste di commento, ma insiste su Instagram che le sue acrobazie erano a "scopo educativo". Per ora, una cosa è chiara: l'influencer che pensava di poter trasformare i coccodrilli in contenuti potrebbe invece ritrovarsi invischiato nella legge.