Quest'uomo ha lottato con i coccodrilli in Australia e ne ha fatto dei video... Ora è sotto inchiesta

Un americano di nome Mike Holston, che si fa chiamare therealtarzann online, ha suscitato indignazione Down Under dopo essersi filmato mentre lottava con i coccodrilli selvatici nel Queensland, una trovata che le autorità dicono non solo spericolata, ma addirittura illegale.

Afferra i coccodrilli mentre è a torso nudo e sorride per la telecamera. In una clip, Holston emerge dall'acqua torbida stringendo un coccodrillo per la gola, il sangue che gli gocciola dal braccio mentre dichiara con orgoglio: "Lui mi ha preso, ma io l'ho afferrato".

I video hanno accumulato milioni di visualizzazioni su Instagram, ma la fama potrebbe avere un prezzo pesante. Le autorità del Queensland stanno ora indagando sulla situazione, avvertendo che interferire con i coccodrilli protetti comporta multe fino a $ 24.800.

"Queste azioni sono estremamente pericolose e illegali", ha dichiarato il dipartimento dell'ambiente dello Stato in una dichiarazione, promettendo un'azione forte per fermare gli imitatori. Anche il premier del Queensland è intervenuto, bollando l'influencer come una "oca".

Il Queensland ospita circa 20.000-30.000 coccodrilli d'acqua salata, predatori apicali che possono crescere più di 13 piedi di lunghezza e pesare oltre 600 libbre. Gli attacchi agli esseri umani sono rari ma mortali. Proprio l'anno scorso, una ragazzina di 12 anni è stata uccisa nel Territorio del Nord.

Holston non ha risposto alle richieste di commento, ma insiste su Instagram che le sue acrobazie erano a "scopo educativo". Per ora, una cosa è chiara: l'influencer che pensava di poter trasformare i coccodrilli in contenuti potrebbe invece ritrovarsi invischiato nella legge.