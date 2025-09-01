Racing Dreams: Assetto Corsa Evo si sente... Peggio?

HQ

L'hype che circondava l'uscita in accesso anticipato di Assetto Corsa Evo non conosceva limiti e io sono stato sicuramente uno di quelli che è salito a bordo e ha scritto molto sulle cose che volevo vedere nel gioco e su quanto pensassi che sarebbe stato bello fin dall'inizio. Tuttavia, gli ultimi mesi per Evo non sono stati così positivi come Kunos speravano, poiché il loro approccio ispirato a Gran Turismo non è andato giù ai fan irriducibili e la mancanza di ottimizzazione grafica ha fatto sì che funzioni piuttosto male anche sui computer più potenti.

In vista dell'imminente Release 3.0, ho rivisitato il gioco che generalmente avevo intenzione di evitare fino all'inizio del prossimo anno, per vedere in che stato si trova in questo momento.

