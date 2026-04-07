Rafael Jódar irrompe nella ATP Top 60 e si unisce a Fonseca come leader della generazione 2006
Rafael Jódar e Joao Fonseca sono gli unici due giocatori ATP nati nel 2006 ad aver raggiunto (e anche vinto) le finali del circuito ATP.
Rafael Jódar ha sollevato il suo primo titolo ATP a soli 19 anni al Grand Prix Hassan II (il Morocco Open ATP 250), battendo il veterano Marco Trungelliti (36 anni) 6-3, 6-2, in una serie sicura in cui ha perso solo un set, vincendo tutti i set dai quarti di finale con almeno 3 game di vantaggio.
Abbiamo già seguito in passato la sorprendente ascesa di Jódar, che ha vinto tre titoli ATP Challenger consecutivi nella seconda metà del 2025 e si è qualificato per le finali NextGen: è passato dall'896º posto al mondo all'inizio del 2025 al 168º al mondo all'inizio dell'anno. Ha continuato a scalare dopo le vittorie in incontri in Australia, Dallas, Acapulco e Miami, dove ha raggiunto il terzo turno. La sua vittoria a Marrakech, solo la sua settima partecipazione a un torneo ATP Tour, gli ha fatto salire di 32 posizioni, arrivando al suo attuale record in carriera di 57º posto al mondo.
Jódar si unisce a Joao Fonseca come leader della generazione più giovane di tennisti d'élite, essendo gli unici due nati nel 2006 o dopo ad aver raggiunto una finale ATP Tour.