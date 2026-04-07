Rafael Jódar irrompe nella ATP Top 60 e si unisce a Fonseca come leader della generazione 2006

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Rafael Jódar ha sollevato il suo primo titolo ATP a soli 19 anni al Grand Prix Hassan II (il Morocco Open ATP 250), battendo il veterano Marco Trungelliti (36 anni) 6-3, 6-2, in una serie sicura in cui ha perso solo un set, vincendo tutti i set dai quarti di finale con almeno 3 game di vantaggio.

Abbiamo già seguito in passato la sorprendente ascesa di Jódar, che ha vinto tre titoli ATP Challenger consecutivi nella seconda metà del 2025 e si è qualificato per le finali NextGen: è passato dall'896º posto al mondo all'inizio del 2025 al 168º al mondo all'inizio dell'anno. Ha continuato a scalare dopo le vittorie in incontri in Australia, Dallas, Acapulco e Miami, dove ha raggiunto il terzo turno. La sua vittoria a Marrakech, solo la sua settima partecipazione a un torneo ATP Tour, gli ha fatto salire di 32 posizioni, arrivando al suo attuale record in carriera di 57º posto al mondo.

Jódar si unisce a Joao Fonseca come leader della generazione più giovane di tennisti d'élite, essendo gli unici due nati nel 2006 o dopo ad aver raggiunto una finale ATP Tour.