Raila Odinga, icona politica keniota, muore a 80 anni

Abbiamo appena ricevuto la notizia che Raila Odinga, una delle figure politiche più influenti del Kenya, è morto mentre riceveva cure in India, secondo fonti familiari. Noto per la sua incessante ricerca della democrazia e dei diritti umani, Odinga è stato una voce determinante nel panorama politico moderno del Kenya. La sua carriera è stata segnata da ripetute candidature presidenziali, feroci battaglie per i risultati elettorali e un ruolo storico nella condivisione del potere che ha posto fine a una delle crisi più profonde del paese. Nonostante la prigionia e l'esilio, è rimasto un simbolo di resilienza e riforma. Nelle ultime ore, i leader di tutta l'Africa stanno rendendo omaggio a un uomo che molti consideravano il cuore morale della politica keniota. Riposa in pace, Raila Odinga.