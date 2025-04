Rapporto: Cyberpunk 2077 su Switch 2 presenta una risoluzione variabile e prestazioni non uniformi

HQ

Nel corso degli anni, Switch ha ricevuto la sua giusta dose di porting impressionanti, giochi che probabilmente non avrebbero dovuto essere possibili sulla console.

Doom, The Witcher 3 e Alien: Isolation, solo per citarne alcuni. Centrali visive ridotte per adattarsi al piccolo palmare. E con la potenza di Switch 2, stiamo assistendo a un'intera ondata di "nuove-vecchie" uscite, giochi che erano semplicemente impossibili con il suo predecessore.

Cyberpunk 2077 è uno di questi, un porting che ora è stato analizzato attentamente dai ragazzi del Digital Foundry, e il loro verdetto è un miscuglio. Puoi dimenticare circa 120 fotogrammi al secondo. A partire da ora, Cyberpunk 2077 sembra piuttosto instabile su Switch 2, raggiungendo i 30 FPS nella migliore delle ipotesi, ma scendendo spesso fino a 25 FPS. La risoluzione varia da 540p in modalità portatile fino a 1080p quando è agganciato.

Anche Digital Foundry non ha individuato alcun segno di DLSS, ma vale la pena notare che CD Projekt Red sta ancora lavorando all'ottimizzazione delle prestazioni e NVIDIA ha confermato che Switch 2 supporta la tecnologia. Quindi forse DLSS verrà aggiunto dopo il lancio? Chissà.

Tutto sommato, l'esperienza sembra migliore su Switch 2 rispetto a quando Cyberpunk 2077 è stato lanciato su Xbox One e PlayStation 4, ma siamo onesti, questo non dice molto. Dai un'occhiata all'analisi completa qui sotto (circa 1:03 nel video) e giudica tu stesso.

Hai intenzione di giocare a Cyberpunk 2077 su Switch 2?

https://www.youtube.com/watch?v=BC8XX9pwP40